Davutoğlu: Demirtaş'ın "Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi yanlıştı" demesi bu millete ihanettir!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dün Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yaptığı görüşmede "Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi hatalıydı" diyen HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı 'ihanet'le suçladı. Davutoğlu, "Demirtaş'ın bu sözleri bu millete ihanettir" dedi.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri töreninde konuşan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Neden bu girişimci ruhu 2002'den önce aktif değildi. 13 yılda oluşturduğumuz güven ve istikrar ortamı nedeniyle girişimcilik artmıştır.İş kurmak ya da işini kurmak isteyen girişimci artık kendi işine odaklanabiliyor.Bizim en büyük kaynağımız genç ve dinamik nüfusumuzdur.

İnsanımızın eğitimini sağlığını hayat şartlarını bütünlüklü şekilde ele aldık.Her başarının ardında çünkü insan kaynakları vardır.Eğer bu kaynağa sahip değilseniz kaynak size yük olacaktır.

Teknoloji kaynaklı girişimcilik Türkiye'nin en önemli durumudur.Başarılı girişimciler bir ülkenin uluslarassı pazatrlarda rekabet gücünü arttırıyor.Girişimcilik bizim en önemli maddelerimiz arasındadır.Ekonomideki başarılarımızı herkes tebrik ediyor.Ekonominin kalbi KOBİ'lerde artar.G20'de KOBİ'leri çıkarttık.Türkiye'nin kobileri ilerliyor Türkiye ilerliyor.

2007 yılından bu yana 7 Milyon insanımıza istihdam sağlamamızın asıl sebebi KOBİ'lerdir.KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerimizin ve girişimcilerimizin her zaman yanındayız.Esnafımız bizim için çok değerlidir.

"Teröristler kazdıklara hendeklere kendileri düşecek"

Teröristler vatandaşlarımızın huzurunu hayat alanlarını talan ediyorlar.Teröristler kazdıklara hendeklere kendileri düşecek.Biz daha çok vatandaşımız iş yeri açsın diye uğraşırken onlar dükkanları yakmaya çalışıyorlar.Birlik ve kardeşliğimizi bozan girişimlere izin vermedik vermiyoruz vermeyeceğiz.Terörlerden etkilenenlerin yanında yer almaya ve yaralarını sarmaya devam edeceğiz.Vatandaşlarımıza ordaki esnafımıza hayatın canlanması için ek adımlar atacağız.

KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lerimizin ve girişimcilerimizin her zaman yanındayız. 81 ilimizin çoğunda KOSGEB il müdürlükleri oluşturduk.Girişimcilik eğitimi alanlara çok uygun şartlarda kredi imkanları sağlıyoruz.KOBİ ve girişimcilike aktardığımız kaynaklar ülkemize istihdam ve vergi olarak dönüyor.

4 yıl içinde 380 bin KİŞİ GİRİŞİMCİLİk eğitimi aldı.KOSGEB, desteğin yanı sıra eğitim kurumu haline dönüştü.Özellikle gençleri ve girişimcileri sağladığımız kaynaklardan yararlanmaya kendi işlerini kurmaya davet ediyorum.Eğer gençler işsizse sosyal patlama riski söz konusudur.Ulusal kalkınmamızın en büyük hedeflerinden biri de her bir gencimizi iş sahibi yapmaktır.

KOBİ gelişim destek programıyla tanıtım teknoloji gibi konularda destek olacağız.KOBİ girişim destek programı ile 300 bin TL'ye kadar geri ödemesiz 700 bin TL'ye kadar geri ödemeli kredi vereceğiz.Girişimcilerimiz yeni ufuk ve vizyonlarla tanışmalı.Türkiye'nin sadece içerde değil dışarda yüzünü ağartacak projelerle sizler destek olacaksınız.Bayrağımızı gururla kaldıracaksınız.

"Demirtaş'ın 'Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi yanlıştı' demesi bu millete ihanettir!"

Genç kardeşlerimizi direniş adı altında teröre davet edenler başarılı olamayınca yurt dışında kapı kapı dolaşıp bizi şikayet ediyorlar.Kimileri yurtdışında Türkiye'nin itibarını düşürmeye çalışıyorlar. HDP Eşbakanı'nın "Türkiye'nin Rus uçağını düşürmesi yanlıştı" demesi bu millete ihanettir. Moskova'da onlarla yan yana gelip Türkiye'yi eleştirmek sadece bu ülkeye değil insanlığa da ihanettir.

Devamı gelecek...