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Davutoğlu: Biz Kuvay-i Milliye'yiz

Başbakan Davutoğlu, Sivas'ta partisinin düzenlediği mitingde konuştu

25 Nisan 2015 21:02

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sivas'ta konuştu. Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: 

Sivas AK Parti davasına hep sahip çıktı. 7 Haziran'da sahip çıkacak. Sivas Kongresi'nde kongreyi oluşturanlar, "Kuva-i Milliye'yi amil (etken) ve İrade-i Milliye'yi (milli irade) hakim kılmak esastır" dediler. 

Birileri Doğu'ya, birileri Karadeniz'e gidemiyor. Bazılarının aksine Türkiye'nin her köşesine gidebilecek tek parti AK Parti'dir. Biz Kuva-yi Milliye partisiyiz. 

Yiğidolarla yürüyen Başkanım. Yiğidolara o kadar güveniyorum ki. Özel kalemim, koruma müdürüm Sivaslı Yiğidodur. Canımızı da malımızı da Yiğidolara emanet ettik. Yiğido Başbakan her zaman arkanızda olacak. Verdiğimiz her sözü tutacağız.

Biz dün Çanakkale'de barış için toplandık. Onlar belli başkentlerde toplanıp Türkiye için kumpas kuruyorlar. Büyük oyun kuranlara büyük tuzak kuranlara Sivas izin verecek mi? AK Parti'yi durdurabilecekler mi?

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