Başbakan Davutoğlu, 'Kadın Hayattır' buluşmasında konuşuyor

İstanbul Kongre Merkezi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen "Kadın Hayattır" buluşmasında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Son yıllarda bütün dünyayı tehdit etme haline gelen kadına şiddet olayları oldukça artmış durumda. Kadına şiddet büyük bir insanlık ayıbıdır. Sembol bir isme dönüşmüş rahmetli Özgecan'ı ne zaman hatırlasam hüzünlenirim" dedi.

Davutoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

Kadınlarımızın ve haksızlığa uğramış herkesin geçmişte yaşadığı üzüntüleri tekrar yaşamamaları için siyaset yapıyoruz. Nesilden nesile değerlerimizi aktararak toplumsal hayatımızı kardeşlik içinde sürdürdük. Sizlere, koca yürekli kadınlarımıza güveniyoruz. Her insanın ilk öğretmeni annesidir.

Şimdi terör olayları inşallah bu günler geçecek, hep beraber huzurlu baharlarda bu ülkede yaşayacağız. Terör vesilesiyle tek bir canın bile gitmediği bir ülkeye mutlaka kavuşacağız.

Silopi'de 2 sembol kadından bahsetmek istiyorum. Biri, Kürt şehit annesidir. Bize evini açtı, bizi ağırlarken vatana Allah zeval vermesin dedi. Diğeri yine örnek bir anne, Silopi'de çocuklar eğitimsiz kalmasın diye bir an bile ara vermeyen bir öğretmen. Kendisiyle gurur duyuyorum. Okulda Silopili çocuklara okuma yazma öğretiyor. Bu Kürt ve Türk kadınlarını kimse ayıramayacak.

Silopi'de 2 sembol kadından bahsetmek istiyorum. Biri, Kürt şehit annesidir. Bize evini açtı, bizi ağırlarken vatana Allah zeval vermesin dedi. Diğeri yine örnek bir anne, Silopi'de çocuklar eğitimsiz kalmasın diye bir an bile ara vermeyen bir öğretmen. Kendisiyle gurur duyuyorum. Okulda Silopili çocuklara okuma yazma öğretiyor. İşte Türkiye'nin birliğinin ve beraberliğinin sembolü bu 2 kadındır. Bu Türk ve Kürt kadınlarını kimse ayıramayacak. Eğer Türk ve Kürt kadınları birlik olursa, bu ülkenin evlatlarını bağırlarına basarlarsa bu ülkenin birliğini kimse yok edemez.

Terör örgütünün yıktığı yerleri yeniden yapacağız. Terörün açtığı yaraları saracağız.

"Kadına şiddet büyük bir insanlık ayıbıdır"

Son yıllarda bütün dünyayı tehdit etme haline gelen kadına şiddet olayları oldukça artmış durumda. Kadına şiddet büyük bir insanlık ayıbıdır. Sembol bir isme dönüşmüş rahmetli Özgecan'ı ne zaman hatırlasam hüzünlenirim. Çünkü bende bir kız babasıyım. Gece kaçta gelmiş olursam olayım çocuklarımı öpmediğim tek bir anım olmadı. Şimdi ben, hayatı boyu bunu yaşamış birisi olarak Özgecan'ın anne ve babasının halini nasıl anlamam. Aynı şekilde şehit anne babaları da benim nezdimde kıymetlidir.

78 milyon içindeki her içindeki kız çocuğumuzun kendi babaları dışında ikinci babası da benim. Her kadının kendi kardeşi hariç ikinci bir kardeşi de benim. Oğullarımız alınmasın ama kızlarımızın kıymeti bir başkadır.