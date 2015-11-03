Davutoğlu: Cumhurbaşkanımızın selamı var, bu coşkuyu O da yaşıyor

1 Kasım seçiminden zaferle çıkan AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kendisini karşılayan AKP'lilere 'teşekkür mitingi' düzenledi. Davutoğlu, "Bu seçimin mağlubu yoktur. Hiç kimseyi dışlamadık, dışlamayacağız da. Bu seçimin galibi 78 milyondur" dedi. "Ak devrimini başlatan Cumhurbaşkanımı Tayyip Erdoğan'a selamlarımızı gönderiyorum" diyen Davutoğlu, "Biraz önce beraberdik, onun da selamı var sizlere bu coşkuyu o da yaşıyor" ifadesini kullandı.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul bizim siyasetimizin omurgasıdır. Size Konya'dan Hz. Mevlana'dan, Ankara'dan selam getirdim. İlk başkentimiz Konya, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara, şimdi de cihan devletinin başkenti İstanbul'dayız.

Davos dönüşünde buraya indiğimiz günü de hatırlıyorum. Hiçbir güç karşısında eğilmedik, eğilmeyiz. Bugün ayrıca 3 Kasım AK devrimin günü. 3 Kasım 2002'de AK devrimi başlatan İstanbul aşığı Cumhurbaşkanı'mıza selamlarımı iletiyorum. Onun da selamları var size. 3 Kasım 2002'de 1,5 yıllık bir partiye yüzde 34,5'la iktidarı vermiştiniz. O günden sonra oylarımız hep yükseldi. 14 yıl iktidardan sonra tekrar yüzde 49,5'la bize millet güvenini gösterdi. Milletimize teşekkür ediyoruz. Bana gazeteciler sordu, 'bu artışın sebebi ne' diye. Tek bir cevabı var, samimiyet, samimiyet, samimiyet.

İstanbul bizim kimliğimizin tarihimizin medeniyetimizin bizim siyasetimizin omurgasıdır.

1 kasım demokrasi bayramı İstanbullulara mübarek olsun. Size Konya’dan Hz. Mevlana'dan selam getirdim.

Küresel başketnimiz cihan devletinin başkenti İstanbul

Son 1 hafta içerisinde 3 bayram yaşadık. 29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşu ve 1 kasım demokrasi bayramımız 1 haftada bugün de İstanbul biz AK Partinin bayramı. 1 Kasım AK yılların başlangıcı oldu. 3 Kasım 2002’de İstanbul’da AK yılların temeli atıldı.

Davos dönüşü bir gece yarısı buraya indiğimiz gibi hiçbir güç karşısında eğilmedik eğilmeyeceğiz.

3 Kasım 2002’de yüzde 34 ile 1,5 yıllık partiye oy verildi. Oylarımız her dönem yükseldi. 13 yıl iktidardan sonra yüzde 49,5 buçuk ile millet bize güvenini gösterdi. 2011 yılındaki oranımıza yükseldik. Allah’a hamd ediyoruz hamd ve teşkkür makamındayız.

"Bu seçimin mağlubu yoktur kimseyi dışlamadık dışlamayacağız"

Oylarımızı arttırmamızın tek sebebi samimiyet. Milletimiz samimiyet ile hizmet edenlerle günlük siyaset yapanlarla seçim hükümetine bakan vermeye bile çekinenleri gördü. Birlik, dirlik kardeşlik denilince akla AK Parti gelir

Biz bu topraklara ancak sevgi tohumları ekmeye geliriz. Bu seçimin mağlubu yoktur kimseyi dışlamadık dışlamayacağız. Bu seçimin galibi 78 milyon vatandaşımız, aziz milletimiz, ülkemiz demokrasimiz ve AK Parti kadrolarının görev aşkjı oldu.

İstanbul’da 985 bin oyumuz arttı. Türkiye genelinde 4,5 möilyon oyumuz arttı. 4,5 milyon insanımızın gönlüne girmişiz. Nice gönüllere girmeye devam edeceğiz. Aşk ile sadakat ile

AK Parti Türkiye’nin her yerinde zaferimizi kutladık. Hiç kimseye bu yenilgi dolayısıyla tepeden bakmadık, dışlamadık.

Seçimle ilgili bir oy oranı verseydik geri kalandan vazgeçtiğimiz düşünülür. Bizim için bugün AK Partiye oy verenler yarın da verecek olanlar diye ayırıyoruz. Bugün kü bayramdan çok daha büyüğünü 2019’da kutlayacağız. 2019’un ayak izlerini hissediyorum. Gerçek bayram 2023’te. Çocuklarımız, torunlarımız 2023 bayramını görecek.

"Bize oy vermemiş olanlar da dahil..."

Kimse çatlamasın kıskanmasın milletle nasıl buluşulur onu görüp gıpta etsin. İlk günkü aşkla haydi bismillah diyoruz. Milletimiz bize tek başına iş başına dedi. İş başına diyen milletimiz görev verir de durur muyuz? bu mesele memleket meselesi gönlümüzü terimizi canımızı bütün varlığımızı ortaya koyduk.

2 yılda 4 seçim son 1 ayda gece gündüz koşturdunuz. Bırakın onlar dinlensin kenara çekilsinler bize durmak yorulmak millet hizmetinden geri durmak bize yakışmaz.

Bize oy vermemiş olanlar da dahil onları bu ak davaya ak yola AK Parti’ye davet etmeye hazırız. 3 Kasım 2002’deki meşale yoluna devam edecektir. Bizi bölmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Hakkın ve halkın yolunda ayrılmadık.

2Bosna’dan Üsküp’ten Filistin’den Somali’den Suriye’den ve bütün mazlumlardan telefonlar alıyoruz Suriyeliler, “biz gönülden Türkiyeliler olarak biz oyumuzu burada kullandık ama kardeşlerimizin dualarıyla ve desteğiyle oldu.

Nice türlü baskılar hakaretler eleştiriler gördük mazlumlara kapılarımızı açtığımız için biz mazlumlara yardım ederken milletimiz de bizimleydi.

Yeni tarihi yazıyoruz tarihi sadece okumuyoruz bundan sonra biz yazacağız tarihi. Yeni bir tarih yazacağız.

Her kapıyı çalacak her gönüle gireceğiz. Elimizi taşın altına değil büyük kayaların altına koyup Türkiye’nin üzerindeki kara bulutları dağıtacağız. Daha çok yürüyecek yolumuz ve sözümüz var.