Davutoğlu: Yeni fetihlere var mısınız?

İstanbul’un fethinin 562. yıldönümünde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Devleti yüceltecekseniz önce kendinize, milletinize ve tarihinize güveneceksiniz. O genç sultan daha çocukluğunda idealini ortaya koymuştu hayatında tek kızıl elması vardı İstanbul. 21 yaşında İstanbul'a yürürken 'bu genç çocuk mu İstanbul'u alacak' o ulu sultan olarak bir devri kapatıp bir devri açtı. Gençler yeni fetihlere hazır mısınız? Diyorlar ki Türkiye küresel güç olamaz? Onlara tarihimizi öğretmeye var mısınız? Yeni Türkiye'nin Fatihleri sizlersiniz” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul'un fethinin 562. yılında halka seslendi.

Davutoğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

Selam olsun aziz İstanbul'a selam olsun bu şehri muştulayan Peygambere salatü selam olsun bu muştuyu hayata geçiren Fatih Sultan Mehmet'e selam olsun. Bu bayrağı surlara diken Ulubatlı Hasan'a selam olsun. İstanbul'un taşına toprağına selam olsun. Sayın Cumhurbaşkanı ve TBMM Başkanım fethin 563. yılı kutlu olsun. Biz fetih aşkını ve sevdasını Yenikapı'ya taşıyan İstanbullulara selam olsun. Ben her zaman derim benim en büyük hocam İstanbul'dur.

Devleti yüceltecekseniz önce kendinize, milletinize ve tarihinize güveneceksiniz. O genç sultan daha çocukluğunda idealini ortaya koymuştu hayatında tek kızıl elması vardı İstanbul. 21 yaşında İstanbul'a yürürken 'bu genç çocuk mu İstanbul'u alacak' o ulu sultan olarak bir devri kapatıp bir devri açtı. Gençler yeni fetihlere hazır mısınız? Diyorlar ki Türkiye küresel güç olamaz? Onlara tarihimizi öğretmeye var mısınız? Yeni Türkiye'nin Fatihleri sizlersiniz.

Devlet olmak kudret sahibi olmaktır ama yetmez şefkat ve adalet ile yaşar. Fatih Sultan Mehmet sadece bir rüyaya yürümedi geldi bu aşılmaz denilen surların önüne geldi ve Macar Urban usta ile topları döktü işte bu da kudret göstergesi . İşte devlet kendi uçağını kendisi yapsın. 2002'de biz iktidarı devir aldığımızda IMF'ye muhtaçtık. Bu devlete izzet ve kudreti kim verdi? Piyade tüfeğini yapamayan ülkeden kendi helikopterini yapan ülke haline geldik. Cumhuriyetin 100. yılında bu semalarda uçan uçaklar yüzde 100 yerli uçak olacak.