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Erdoğan - Davutoğlu görüşmesi yarına ertelendi

İstanbul'da oy kullanan Erdoğan henüz Ankara 'ya dönmedi

08 Haziran 2015 19:12

7 Haziran seçiminin ardından tek başına hükümet kuracak çoğunluğu kaybeden iktidardaki  AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüşmek üzere saraya gidecek. Daha önce Davutoğlu'nun bugün saraya çıkacağını söylemişti.

Gazetecilere bilgi veren başbakanlık kaynakları, Erdoğan ve Davutoğlu'nun seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün görüşmesinin planlandığını ancak görüşmenin daha sonra yarına ertlendiğini söyledi.

İstanbul'da oy kullanan Erdoğan henüz Ankara 'ya dönmedi ve bugün için herhangi bir resmi programı henüz açıklanmadı. Başbakanlık kaynakları da yarın yapılacak görüşmenin saatinin henüz netleşmediğini söyledi.

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