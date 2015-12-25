Davutoğlu, bilim insanlarına seslendi: Fikir özgürlüğünde sorunla karşılaşırsanız bu bizim sorumluluğumuz

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde "Türk Bilim İnsanlarıyla Buluşma" etkinliğinde konuşuyor. Davuoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bilimsel gelişmelerin merkezleri, bir sonraki nesilde siyasal hakimiyet alanlarının merkezi oluyorlar.



Fikir özgürlüğü alanında sorunla karşılaşırsanız bu bizim sorumluluğumuzdadır.



Terörle mücadele edeceğiz ama Mardin Savur'da Aziz Sancar olacak o çocukları da bağrımıza basacağız. Eğitimde büyük bir niceliksel değişim gerçekleştirdik.



Bizim görevimiz sizlere ve dünyanın çeşitli bölgelerindeki bilim adamlarına ulaşmak. Onların yönlerinin buraya dönmesini gerçekleştirmemiz lazım. 28 Şubat'ta kaçanları durdurduk. Sizin bilgi ve tecrübenizi Türkiye'ye aktaracağınız her faaliyette yanınızdayız.

Eğer biz Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacaksak, eğer biz Türkiye'yi dünyanın yükselen güçleri arasında hak ettiği yere getireceksek, bunun olmazsa olmaz şartı bilim insanlarının buraya doğru yönlerini dönmesidir. Bizim görevimiz sizlere bu imkanı sağlamak. Bizim görevimiz sadece sizlere değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına değil, Avrupalı, Amerikalı, Ortadoğu'da kriz yaşanan bölgelerdeki önemli bilim insanlarının da mesela Ukrayna'dan da yönlerini, 'Ben Türkiye'ye gidersem imkan bulabilirim ve orada bu hedeflere ulaşabilirim' diyerek yönlerinin buraya dönmesini sağlamak. En iyi doktorların, en iyi fizikçilerin, en iyi iletişim teknolojisi, nanoteknoloji uzmanlarının ülkemize doğru yönlerini dönmesini gerçekleştirmemiz lazım."