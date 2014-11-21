Davutoğlu: Türkiye, peşmergeyi eğitecek

Dün(20 Kasım 2014) Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Sözcüsü Safeen Dizayi'nin, "Türkiye 'nin peşmerge güçlerine askeri eğitim vermesi konusunda bazı adımlar atıldı" açıklamasının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu da "Türkiye Kürt bölgesinin güvenliği için gereken her türlü desteği verecektir. Bu bizim için hem tarihi ve insani hem de stratejik bir konudur. Görüşmelerimizde eğitim konusunu da ele aldık, bu da dâhil olmak üzere vereceğimiz bundan sonra güvenlik alanındaki destekler artarak devam edecek" dedi.

Kuzey Irak'ta bulunan Davutoğlu, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısı sırasında gazetecilerden gelen, "MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın neden ziyarete katıldığı" hakkındaki soruya Davutoğlu, "Fidan'ın bana eşlik etmesi gayet doğal" cevabını verdi.

Toplantının soru cevap kısmında, Davutoğlu'na Türkiye'nin peşmergeyi eğiteceği iddiaları soruldu.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Irak'ın bütün olarak güvenliği Türkiye için hayatidir. Kendi güvenliğimizi doğrudan ilgilendiren hayati bir konudur. Türkiye Kürt bölgesinin güvenliği için tüm desteği verecektir. Bizim için hem stratejik hem de tarihi bir konudur. Eğitim konusunu da ele aldık. Bundan sonra güvenlik alanında vereceğimiz destek devam edecektir. Kobani’ye Peşmerge’nin geçişine izin vermemiz aramızdaki güvenin göstergesidir. Çünkü bu bölgeler hem bize hem Kürdistan bölgesel yönetimine komşu. Dolaysıyla bütün bu konuları ortak ele almamız çok doğal. Gerektiği zaman birlikte tedbir almaya devam edeceğiz.

Enerji dosyası öyle bir dosya ki akılcı davranırsak herkes kârlı çıkar. Türkiye’nin enerji ihtiyacı açıktır ve Türkiye her zaman sözlerinde durmuştur.

Buradaki atmosferin ümit verici olduğunu söyleyebilirim. Sayın Hakan Fidan’ın bana eşlik etmesi gayet doğaldır. Güvenlik söz konusu olan her yerde istihbaratın olması gayet doğaldır. Bu çerçevede hem Bağdat’ta hem Erbil’de gerekli mercilerle görüşüp bize bilgi vermiştir.