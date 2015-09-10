Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Avrupa Birliği ile PKK terörüne karşı omuz omuza olmalıyız" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk Başbakanlık Resmi Konut’ta görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Davutoğlu, "Türkiye’nin Kuzey Irak’taki hava operasyonları da dün ve bugün etmiştir. Çok etkin bir şekilde hedeflere dönük olarak neticeler elde edilmiştir" diye konuştu.

Mülteci sorunu ile ilgili olarak Başbakan Davutoğlu, "Bu konu zamana bırakılacak, ertelenecek bir konu değildir, aksine dakika bile kaybetmeksizin Suriyeli, Iraklı, Libyalı mülteciler konusunda Türkiye’nin ve Avrupa Birliği’nin ortak tavır alması önem taşır" dedi.

Başbakan Davutoğlu, "Terörle mücadele kararlılığımız herkes tarafından bilinmelidir. Nitekim Türkiye’nin Kuzey Irak’taki hava operasyonları da dün ve bugün etmiştir. Çok etkin bir şekilde hedeflere dönük olarak neticeler elde edilmiştir" diye konuştu ve ekledi:

"Bu konu zamana bırakılacak, ertelenecek bir konu değildir, aksine dakika bile kaybetmeksizin Suriyeli, Iraklı, Libyalı mülteciler konusunda Türkiye'nin ve Avrupa Birliği'nin ortak tavır alması önem taşır."