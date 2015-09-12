Davutoğlu'ndan teşkilata: Rehavete kapılmayın; 1 Kasım’daki bir zafiyet Türkiye'nin de zafiyeti olacak!

AKP 5. Olağan Kongresi'nde tek başına girdiği yarışta Genel Başkan seçilen Başbakan Ahmet Davutoğlu, teşekkür konuşması yaptı. Konuşmasında 1 Kasım için seçim startı veren Davutoğlu, teşkilat mensuplarına "rehavete kapılmama" çağırısı yaptı. "1 Kasım seçimleri Türkiye’nin kaderini belirleme seçimi hüviyeti kazandı" diyen Ahmet Davutoğlu, "1 Kasım’da yeni bir siyasi iktidar oluştuğu zaman Türkiye’nin 10 yılı, 20 yılı geçmiş kazanımlar üzerinden garantiye alınmış demektir. Ama eğer ki 1 Kasım’da bir zaafiyet gösterilirse, bu Türkiye'nin de zaafiyeti olacak" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, AKP 5. Olağan Kongresi'nde yapılan Genel Başkanlık seçiminde 1353 geçerli oyun tamamını aldı, 7 oy geçersiz sayıldı. AKP MKYK listesinde Davutoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarının değil, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yakın isimlerin yer alması dikkat çekti.

AKP Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) listesi belirlendikten sonra eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın sunumuyla sahneye çağrılan Davutoğlu'nun yaptığı teşekkür konuşmasından satırbaşları şöyle:

Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün baktığımızda, özellikle 7 Haziran sonrasında görülmektedir ki Türkiye’nin kaderiyle AK Parti’nin kaderi tamamıyla örtüşmüştür.

Hiçbir siyasi parti, 81 vilayetimizi temsilen ve tüm sosyal katmanları, her köşesine temsil eden bir kongre yapma imkânına sahip değildir. AK Parti kadroları Türkiye’nin kaderi bağlamında, kendi kaderiyle bu kaderin akış seyrini belirleyecek güce sahiptirler. İlk günkü aşkla diyoruz, çünkü AK Parti her şeyden önce aşk hareketidir. Bir sevda, bir dava, bir gönül hareketidir. AK Parti kadroları, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın kurucu öncülüğünde Afyon’da çıkarları için bir araya gelmedi. Kurucu öncülerimize ve Cumhurbaşkanı'mıza takdir ve nimetlerimizi iletmek istiyorum.

Bugün AK Parti’de dinamizm, birlik beraberlik olduğu zaman Türkiye’de de olur. Sabah salona girdiğimizde müzik yoktu, şehitlerimize hürmeten coşkulu ve müzikli bir kongredense, ağır başlı, vakur ama coşkusunu yitirmemiş bir kongre yaptık. Müzik olmasa da kalplerin ritmiyle coşku kendi mecrasını bulur.

Bugün kongrede ortak bir ruh vardı. Bütün bir salon şahsı manevi halinde hep beraber AK Parti ruhunu yansıtacak şekilde heyecan ve tutku dolu bir atmosferi gerçekleştirdi. Bu atmosferin oluşması için ülkenin her bir yerinden Ankara’ya teşrif eden, yerel kıyafetleriyle gelen bacılarımıza hoşgeldiniz diyoruz.

AK Parti var oldukça 81 vilayetin kardeşliği var olacak. AK Parti var oldukça etle tırnağı, doğuyu batıdan, kuzeyi güneyden ayırmak mümkün olmayacak. 78 milyonu temsil eden her etnik ve mezhebi kökenden kilim deseni gibi yan yana oturan kardeşler gösterdi ki, biz burada oldukça ülkenin birliğini, beraberliğini, geleceğini tehdit edecek hiçbir güce izin vermeyiz.

Ortak vicdanımızı muhafaza etmek zorundayız. Vicdanlarını kaybedenler güçlerini korumaya çalışırlarsa o güç aldatıcı güç olur. Dünyanın her yerinde vicdanın sesi olduk. Diyarbakır anneleriyle de, şehit anneleriyle de vicdanın sesi olduk.

AK Parti vicdan hareketi olma vasfını her zaman koruyacak. Sizlerin tebliğ ettiği görev kurucu değerler olarak ifade ettiğimiz ortak vicdanlarımızı, değerlerimizi, gücün ahlaki boyutunu muhafaza ederek Türkiye’yi inşa etme misyonu verdiniz.

Bir partinin delegeleri, o partinin damarlarında akan kanlar gibi o partinin temsil gücüdür. Türkiye’nin her yanından taşıdığınız heyecan ve atmosfer için teşekkür ediyorum. Birtakım çevrelerde arzu edilen tüm kötü senaryoları tümüyle dumura uğratan davranışınız için teşekkür ediyorum.

Bu güvenle 14 yıl içinde hangi meydan okumaları yaptıysak bu özü koruyacağız. Düşününüz, 1299’da kudretli Osmanlı Devleti kurulduktan 14 yıl sonra Bursa’ya ulaşılmamıştı. Cumhuriyet kurulduktan 14 yıl sonra Türkiye, gelişmesini tamamlamıştı. Teşkilat mensuplarımıza sesleniyorum, 14 yıl içindeki büyük zaferlerin inşallah bir yenisi için 1 Kasım’a hazır olun. 1 Kasım seçimleri Türkiye’nin kaderini belirleme seçimi hüviyeti kazanmıştır. 1 Kasım’da yeni bir siyasi iktidar oluştuğu zaman Türkiye’nin 10 yılı, 20 yılı geçmiş kazanımlar üzerinden garantiye alınmış demektir. Ama eğer ki 1 Kasım’da bir zaafiyet gösterilirse, bu Türkiye'nin de zaafiyeti olacak.

1 Kasım seçimlerinin sonucunda oluşacak tablo Türkiye’nin ve gelecek nesillerin kaderini belirleyecek. Artık seçim startı verilmiştir. Bu aynı zamanda 1 Kasım seçim kampanyasını başlatma işaretidir. İnşallah 22 Eylül’de aday tanıtım toplantısı ve seçim beyannamesiyle karşınızda olacağız, durmayacağız. Tekrar Anadolu’ya Rumeli’ye vatandaşın kalbine girmek için yola revan olacağız.

Son 1 yıl içinde genel başkanlığım döneminde çalıştığım MKYK, MYK ve tüm alt kademelerde çalışan arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum.

Bu görevler bayrak değişimidir, hiçbirimiz baki değiliz. AK Parti ise o derin ahlaki yaklaşımıyla asırlara yürüyen bir hareket olacak. Daha çok AK Parti kongreleri görülecek. Gelecek nesillere en güçlü altyapıya sahip olan AK Parti ve Türkiye Cumhuriyeti devredebilmek... Teşkilatlarımıza, kongrenin her türlü sorumluluğunu üstlenen organizatörlere, delegelerimize, katılan tüm kardeşlerime teşekkürü borç biliyorum. Bizler büyük yolun yolcularıyız, küçük hesapların değil, büyük hesapların yolcularıyız. Allah yar ve yardımcımız olsun.