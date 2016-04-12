Davutoğlu: Dokunulmazlıkların kaldırılması için anayasa değişikliği imzaları tamamlandı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin olarak, "Teröre ve teröristlere destek veren sözde milletvekillerinin dokunulmazlığı için anayasa değişikliğini imzaya açmıştık. İmzaları tamamladık. Biraz önce son imzayı ben attım. Teklif bugün ya da yarın Meclis'e gelecek. Kim teröristleri destekleyen milletvekillerini barındırıyormuş, ortaya çıkacak" dedi.

Davutoğlu, dün ve bugün Suriye tarafından Kilis'e IŞİD militanları tarafından roket mermilerinin atılmasının ardından "TSK'nın angajman kuralları çerçevesinde DEAŞ mevzilerini vurduğunu" açıkladı.

Daha önce Diyarbakır'dan Erbil ve KKTC Ercan Havalimanı'na uçak seferlerin başlayacağını duyuran Davutoğlu, Urfa'dan da yakın zamanda KKTC'ye seferlerin başlayacağını söyledi.

Davutoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Destanlar yazan Kilis’e roket mermileri düştü. Bu sabah gelirken Kilis valimiz, belediye başkanımız, Genelkurmay Başkanımızla konuştu. TSK angajman kuralları çerçevesinde hemen karşılık verdi ve DEAŞ mevzilerini vurdu.

Gönlü geniş Kilis, belediyesiyle, kurumlarıyla tüm dünyaya insanlık dersi veriyor. Böyle kritik günlerde, Kilis halkını provokatif amaçlarla tahrik etmeye çalışanlar da milli birlik ve beraberlik içinde davranmalı. Türkiye bir yandan DEAŞ’ın saldırısına uğrarken, eş zamanlı olarak PKK terör örgütünün kalleş saldırılarına da hedef olmaya devam ediyor. Diyarbakır Hani’deki karakola saldırdılar. İki kahraman askerimiz şehit olurken 52 vatandaşımız yaralandı. Korkakça, haince saldırı. Birilerinin yerlere çöp atmıyorlar dedikleri var ya, 7 Haziran öncesi saz çaldırdıkları bebek katilleri var ya... Kalleşçe tuzakların arkasına saklanmaları dahi ne kadar zaaf içinde olduklarını ortaya koyuyor. Başta sivil vatandaşlarımız olmak üzere herkes gördü. Hak ettiklerini onlara yaşatacağız.

"Dokunulmazlıkların kaldırılması için anayasa değişikliği imzaları tamamlandı"

Bu katillerin, teröristlerin hepsi ama hepsi şehirlerimizden ve dağlarımızdan mutlak anlamda temizlenecek. Teröre ve teröristlere destek veren sözde milletvekillerinin dokunulmazlığı için anayasa değişikliğini imzaya açmıştık. İmzaları tamamladık. Biraz önce son imzayı ben attım. Kim teröristleri destekleyen milletvekillerini barındırıyormuş, ortaya çıkacak. Çok hızlı şekilde görüşeceğiz. Muhalefetten, tek oturumda buna destek vermelerini bekliyoruz. Biz de milletimizle bu süreçte takınacakları tutumu izleyeceğiz. Tarihe herkes, bu anayasa değişikliğiyle ilgili takındığı tutumla geçecek. İşte meydan, işte Genel Kurul. Şimdi bakalım nasıl oy kullanacaklar. Teröristleri bu meclisten çıkaralım diyen parti bakalım nasıl davranacak. Bilsinler ki AK Parti’nin anlı da ak, vicdanı da ak, geleceği de ak olacak. Hesap vermekten korkanlar, bakalım nasıl cevap verecek.

Bu katillerin, teröristlerin hepsi ama hepsi şehirlerimizden ve dağlarımızdan mutlak anlamda temizlenecek. Teröre ve teröristlere destek veren sözde milletvekillerinin dokunulmazlığı için anayasa değişikliğini imzaya açmıştık. İmzaları tamamladık. Biraz önce son imzayı ben attım. Kim teröristleri destekleyen milletvekillerini barındırıyormuş, ortaya çıkacak. Çok hızlı şekilde görüşeceğiz. Muhalefetten, tek oturumda buna destek vermelerini bekliyoruz. Biz de milletimizle bu süreçte takınacakları tutumu izleyeceğiz. Tarihe herkes, bu anayasa değişikliğiyle ilgili takındığı tutumla geçecek. İşte meydan, işte Genel Kurul. Şimdi bakalım nasıl oy kullanacaklar. Teröristleri bu meclisten çıkaralım diyen parti bakalım nasıl davranacak. Bilsinler ki AK Parti’nin anlı da ak, vicdanı da ak, geleceği de ak olacak. Hesap vermekten korkanlar, bakalım nasıl cevap verecek.

14 yıldır ülkemize hizmet ediyorsak, milletimizin duaları da etkili olmuştur. Bu bizim en büyük teminatımızdır. Kirli kumpaslar, tuzaklar karşısında milletimizin duası bizi bugünlere getirdi. Biz de dik durarak, hizmet ederek bunu karşılıksız bırakmadık. Yorulmak diye bir şey yoktur. Bizim yorulduk deme lüksümüz yok. Türkiye'de muhalefetin Türkiye'ye hizmet etme gibi bir derdi yok. Onların yolu onlara, bizim yolumuz bize. Bu nedenle bizim daha çok çalışmamız, gayret göstermemiz gerekiyor.

Mazlumlara elini uzatmış bir Türkiye dünyanın yüzakı haline gelmiştir. Nerede dara düşen birileri varsa elini uzatan bir Türkiye var. Bu milletin hamiyet perverliği herkese örnek teşkil etmiştir. Ekonomisiyle, istikrarıyla güçlü bir Türkiye var. AK Parti olarak bu gücü daha da artıracağız. Türkiye'nin gücüne güç katacağız.

"Gençleri camilerden uzaklaştırarak,

canlı bomba olmaya özendiriyorlar"

Türkiye'nin bu gücünden rahatsız olanlar kumpasın, tuzağın içine girdiler. 7 Haziran'ı fırsat bilenler hain terör örgütü üzerinden yeni bir saldırı başlattılar. AK Parti yeniden iktidara geldi. Birileri 7 Haziran'dan sonra AK Parti'nin elini zayıflatma çabası içindeyken, biz geri adım atmadık. Bu milletin birliğine, dirliğine tuzak kuranlar oradan çıkamayacaklar. Gerçek yüzleri günbegün ortaya çıkıyor. Halkımız geleceğin Türkiyesinde onları saf dışı bırakacak.

Mardin, Bingöl, Silopi, Diyarbakır'da bizzat gördük ki, milletimiz bu şiddet şebekesini görmek istemiyor. Her geçen gün kaybediyorlar ve yalana bulaşıyorlar. Gençleri okullardan, camilerden uzaklaştırarak, canlı bomba olmaya özendiriyorlar. Geçmişte terörle mücadele esnasında yapılan yanlışlar tarihe karışmıştır. Her türlü tedbiri alıyoruz.

Hükümeti kurar kurmaz vaat ettiklerimizi gerçekleştirmek için yola çıktık. Tüm AK Parti hükümetleri olarak vaatleri, reformları tamamiyle yerine getirdik. Şimdi de yerine getiriyoruz. 3 aylık ve 6 aylık hedeflerimiz paylaştık. Vaat ve reformlarımızın tamamı milletimiz için, milletimizi düşünerek yola çıkıyoruz. Alnımız ak, başımız dik bir şekilde hesabımızı takdim ettik.

Muhafeletin tavrı nedeniyle istediğimiz hızda ilerleyemedik. Özellikle CHP kendi seçmenine verdiği sözden geri adım attı. Milletimize borcumuzu ödemekten geri durmayacağız. Milli, özgürlükçü, insan onuruna yakışır bir anayasayı getirdiğimizde 'Söz verdik, yaptık' diyeceğiz. En kısa sürede anayasa çalışmalarını da tamamlayacağız. Çalışmalarda önemli bir aşamayı da katettik. Kısa bir süre içerisinde yazım çalışmalarını tamamlamayı planlıyoruz. Gerekli adımları atacağız ve kemale erdiğini düşündüğümüzde Meclisimizin Anayasa Komisyonu'na sunacağız. Daha sonra vatandaşlarımızın onayını isteyeceğiz.

Gelişen ve değişen ihtiyaçlarımıza göre daha nasıl iyi hizmet veririz diye çaba gösteriyoruz. AK Parti'nin hareket noktası budur, gayesi, amacı budur."