Davutoğlu: Bizzat görmediğim hiçbir TOKİ projesi hayata geçirilmeyecek!

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 81 ildeki çevre ve şehir düzenlemelerine ilişkin olarak, "Bizzat görmediğim hiçbir TOKİ projesi hayata geçirilmeyecek. Şehrin özgün yapısı dışında tek bir TOKİ binası yapılmayacak" dedi.

Başbakan Davutoğlu, Karaman'daki tecavüz skandalı sonrası "Aile Bakanı birilerinin önüne yatmış vaziyette" sözleri ile tartışma yaratan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "CHP'nin başındaki hasta adam tedaviye muhtaç" ifadesini kullandı.

Davutoğlu, ATO Congresium'da düzenlenen AKP 5. Yerel Yönetimler Sempozyumu'nda konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Kilis'te gerekli tedbir alınacak, saldırılara cüert edenler bedelini ödeyecek. Genelkurmay Başkanımız ve MİT Müsteşarımız Kilis'teler. Vatandaşlarımızı korumak için gerekli her türlü tedbiri alacağız.

Kararlı bir mücadele içindeyiz. Vatandaşımızı hedef alan tüm şer odaklarıyla sonuç alana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu şer odaklarını ülkemize zarar veremeyecek hale getireceğiz.

AKP belediye başkanları ne zaman bir araya gelse, istişare olarak kalmıyor, ülkenin gelenek perspektifleri ele alınıyor. Halkla gönül bağı oluşturan belediye başkanları yok, çünkü bizden başka Türkiye'yi kucaklayan bir parti yok. Bizden başka her vatandaşın hukukunu savunan başka bir parti yok. Yalnızca AKP 81 vilayette, 78 milyon vatandaşına hizmet üretiyor. Başka bir partinin, böyle bir salonda, ülkenin her yerinden gelen belediye başkanlarıyla toplantı yapmaya mecali yetmez. 78 milyonun 53 milyonuna hizmet ediyor, yani nüfusumuzun yüzde 68'lik bölümüne hizmet ediyoruz. Diğerleri de bizim ürettiğimiz hizmetlerden faydalanıyor. Belediyelerimiz, "Halka hizmet, Hakk'a hizmet" şiarında hizmet etmekte. Toplamda 1396 belediyenin 868'i AKP'lilerin yönetiminde, bu veriler, AKP'nin yerel yönetimlerde bir marka haline geldiğinin ispatıdır. İnşallah 2019'da bu sayıyı daha çok artıracak, daha pek çok ilde vatandaşlarımızın gerçek belediyecilikle buluşmasını sağlayacağız.

Bu hareketin, siyasetin millet kabulündeki sebebi 81 ildeki eserlerimizdir, temelde AKP'nin belediyecilik anlayışı var.

Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki efsanevi başarılarından sonra, bu alanda tarih yazdık, dünyaya örnek olacak hizmetleri hayata geçirdik.

Milletimize hizmet götürmek adına sürekli projeler ürettik ve bu projeleri hayata geçirdik. Sizinle bazı verileri paylaşmak istiyorum.

2002 yılında bütçeden belediyelere ayrılan pay 4 milyar 700 milyon lira, bu rakam 46 milyar 400 milyon liraya yükseldi.

2002'de İl Bank'tan belediyelere 360 milyon lira kredi vermişken, biz geçen yıl 7 milyar 150 milyon krediyi yerel yönetimlere aktardık. Uzun vadeli kredilerimiz 26 milyar lirayı buldu.

Hangi rakamı ele alırsanız alın, bu rakamlar 2002'den bu yana 10 misli artmıştır.

İçme suyu, kanalizasyon, imar planı, üst yapı, harita benzeri hizmetlerle vatandaşlarımızın memnuniyeti arttı. Alt yapısız hiçbir belediyemizin kalmaması adına hizmetlerimizi devam ediyoruz.

Sukap'ta 4 milyar lirası kredi olmak üzere 6,6 milyar lirayı yerel yönetimlere kullandırdık.

Bizim medeniyetimiz bir şehir medeniyetidir. Bizim şehirlerimiz insanların aynasıdır. Şehir kendisini mimarisiyle gösterir. Bizim şehierlerimizin merkezinde ulu camilerimiz vardır, her şey onun çevresinde inşa edilir. Evlerin camları mahremiyet gereği birbirine bakmaz. Şehrin doğal görünüşüne aykırı mekanlar yapılmaz. Mimar Sinan günü dolayısıyla bu kanaatlerimi paylaştım.

Açlıkla, hırsla betonlar dikenler yüzünden bizim neslimiz viran devraldı. Şehirlerimizi yeniden imar etmenin, inşa etmenin mücadelesini verdik.

"Bizzat görmediğim hiçbir

TOKİ projesi hayata geçirilmeyecek!"

Bugünkü sempozyumun konusu olan gençlere de bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Ülkemizin her yerinden gençleri bağrımıza basıyoruz. Bizim belediyecilik anlayışımızda odak insan.... Her şehrin insanına, sosyolojisine, kültürüne göre hizmet üretiriz. Bir, tarihi dokusuyla öne çıkan şehirler... Bizzat görmediğim hiçbir TOKİ projesi hayata geçirilmeyecek. Şehrin özgün yapısı dışında tek bir TOKİ binası yapılmayacak.

"İMKANLARI TERÖR İÇİN KULLANAN BAŞKANLAR VAR"

Belediye imkanlarını terörist faaliyetlerde kullanan başkanlar var. Milletin verdiği oyları özerklik hezeyanlarıyla istismar eden, altyapı sorunlarına çözüm üretmek için gönderilen ödeneği yıkımda harcayan başkanlar var. Biz ne yerel yönetimler ne de merkezi yönetim olarak farklı partilere ayrımcılık yapmıyoruz. Bütçeyi yasalar çerçevesinde adilane paylaştırıyoruz.

Meclis'te teröre destek veren kimse istemiyoruz. Herkes şunu bilsin biz şehirlerimizi mamur kılmanın gayreti içindeyken birileri tahribata soyunursa tedbirini alırız. Teröre destek veren vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için 316 imza ile TBMM'ye yasa teklifi verdik. İşte AK Parti farkı bu. Bizim bundan tedirgin olacağımızı düşünenlere 'Hodri meydan' dedik. Çekinmeden imzalarını attılar. AK Parti bir karar aldı mı, hiçbir fire vermez. Biz teröre destek veren vekilleri yargı önüne çıkarmak içni harekete geçtik. CHP, bu girişimimize destek vermedi. Onlar kendilerinden korkarlar. Dokunulmazlık kalktığında mahkemede hesap vermeyeceğini düşünürler. Biz dünyevi mahkemede de, uhrevi mahkemede de hesap vermeye hazırız. Bizi kimse dokunulmazlıklarla korkutamaz. CHP kendi vekillerinin de yargı önüne çıkmasından endişe ediyor. Şimdi göreceğiz, maske düşecek kel görünecek. Kimin korktuğu ortaya çıkacak. Kimin alnı açık olduğu kimin alnının kara, yüreğinin kapkara olduğu ortaya çıkacak.

"CHP'nin başındaki

hasta adam tedaviye muhtaç!"

Karaman'da ilk günden beri olayın üzerine gittik. Aşağılar aşağısı bu sapığın cezasının mevcut yasada bulunmadığından üzüntümüzü paylaştık. Kılıçdaroğlu ses çıkarmadın diyor. İlk konuşan benim. Bizim hiçbir kötü eylemin yanında durmamız söz konusu değil. CHP'nin başıondaki hasta adam bize saldırmaya, bakanımıza saldırmaya başladı. Dünkü konuşmalarıyla bir kez daha tedaviye muhtaç patalojik bir vaka olduğunu gösterdi. Önce tıbbi müdahaleden sonra ahlaki desrten geçirmek lazım. Giriği bütün seçimleri kaybetti. Son zamanlarda paralel yapıya partisini teslim etmiş kişinin bu seviyesizliği hat safhaya ulaştı. Çirkin sözlerle gündem olmak seviyesiz şahsiyeti rahatsız etmiyor.