Başbakan: AKP ortak söylem, ortak eylem partisidir

AKP'nin Afyonkarahisar'daki istişare toplantısının kapanışında konuşan Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bütün partililerin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi:

İstişare toplantısının kapanışında konuşan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

"İstişare toplantılarımız en güzel yanı birçok arkadaşımızın ailelerimizle birlikte olmasıdır. Ailelerimize, çocuklarımıza bu süreçte çopu zaman vakit ayıramıyoruz. Bu nedenle istişare toplantısına katılan ailelerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyorum.

Yoğun mesailerimizi bir kenara bırakıp yüz yüze değerlendirmeler yaptık. Bütün arkadaşlarımızın geniş bir katılımla fikirlerini açıkça göstermesi çok önemliydi.

AK Parti ortak söylem partisidir, ortak eylem partisidir. Bu sunumlara gerek anlatımlarıyla gerek moderatörlükte katkıda bulunan başbakan yardımcılarına teşekkür ediyorum."

Bir kahraman ilçe başkanımız Varto'daki, PKK'lılar tarafından evinde kıstırılan. Kim size bir nebze bir milim dahi ayrımcılık yaparsa karşılarında dağ gibi Ak Parti kadrolarını bulurlar. Kim size dönük olarak terör uygularsa karşılarında dağ gibi Ak Parti kadrolarını bulurlar.

AK Parti ortak akıl hareketidir. Ak Parti ortak söylem hareketidir. Biz sözümüzle eylemimizle hep birlikte olduk.

AK Parti'nin başarı çıtasının yükselmesinde tüm Türkiye'yi kucaklaması etkili oldu."