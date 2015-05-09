Başbakan Davutoğlu: 8 Haziran'da iktidar olamazsam istifa ederim

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Hatay'da partisinin seçim mitinginde"8 Haziran sabah iktidar olamazsak istifa ederim" dedi.

Konuşmasında İngiltere’de yapılan seçimleri ve kaybeden muhalefet parti liderlerinin istifa ettiğini hatırlatan Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran’da çıkacak sonuçlarla başarısız olan liderleri istifaya çağırarak şöyle dedi:

"Demirtaş, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ben hazırım, mümkün değil ama seçimi kaybedersek ertesi gün bırakacağım. Siz bırakmaya hazır mısınız koltukları? Bırakmazlar çünkü onlar o koltuklardan nemalanıyorlar. Bizim için koltuk her an terk edilecek mekandır. Biz 13 yıllık geçmişimizde Cumhurbaşkanımız Başbakanken tek bir dert edindim ve emaneti ben devraldım, tek derdimiz var birlik dirlik ve huzuru sağlamak."