'Başbakan dahil herkesi dinleyecek noktaya gelmişler'



Hülya Karabağlı - T24/ Ankara



Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner’in ses kaydının kamuoyuna yansımasından sonra siyaset ‘yasa dışı’ dinlemeleri tartışıyor. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, yasa dışı dinlemelerle ilgili toplumda bir paranoya oluştuğuna dikkat çekti ve “Sayın başbakan dahil herkesi dinleyecek noktaya gelmişlerdir” dedi.



Toplumun çeşitli kesiminin bu dinlemelerden muzdarip olduğuna dikkat çeken Üstün, CHP’ye yüklendi. TBMM zemininde ve her fırsatta CHP’ye yasa dışı dinlemelerle mücadele edilmesi uyarısında bulunduklarını anlatan Üstün, “ Ben kendi adıma, kürsüden bu konuda çok konuşma yaptım. Asıl sorun ‘yasal olmayan dinlemeler’ dedik. Ama, CHP, bunun üzerinde yoğunlaşmadı. Mahkeme kararıyla yapılan ‘yasal dinlemeleri’ sürekli gündemde tuttu."



“CHP, varsa yoksa falanca mahkemenin aldığı kararları eleştirdi” diyen Üstün, “Bunlar zaten, kanunla disiplin altına alınmış mahkeme kararları. Bunları gündeme getireceğine, illegal dinlemeler üzerinde yoğunlaşsaydı; bugün daha farklı olabilirdi”.



Yasa dışı dinlemelerin kontrolsüz yapısına dikkat çeken Üstün, “insan haklarını. Özel hayatı, devlet güvenliğine zarar verici boyutu var. Kimin yararına ne amaçla yapıldığı belli değil. Herkese karşı yapılabilen bir şey. Sayın Başbakan dahil herkesi dinleyecek noktaya gelmişlerdir."



Yüksek teknolojinin dinleme olaylarını kolaylaştırdığını hatırlatan Üstün, cep telefonunda atılan bir mesajın, toplantıya katılan şahsın üzerinde bir cihaz ve küçük bir cep telefonuyla akla gelmeyecek işler yapılabileceğine dikkat çekti.



“Bu bir şebeke işi de olabilir. Münferit bir şahıs da yapabilir” diyen Üstün’e göre, komplo teorileri ileri sürmekten çok yapanları bulmak gerekiyor. Bunun içen de, bu tür aletlerin yurda giriş çıkışları sıkı kontrol altına alınmalı. Bilgisayarın kime ait olduğunu gösteren İP numarası bu tür cihazlar için de uygulanabilir. Belirlenen kurumların dışında yurda giriş yapanlara cezalar artırılmalı.





