'Başbakan 'daha fazla eleman alınsın' derse vergi artırırız ya da borçlanırız'

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bütçe Kanunu’nda öngörülen 70 bin yeni kadronun dağılımını henüz yapmadık. Sayın Başbakanın takdirinde. Daha fazla eleman alınsın, derse oturur değerlendiririz. Bunun maliyetini çıkarır, ona göre tedbirini alırız. Çok açık net, ya vergiyi artırırız ya da borçlanma yaparız” dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2. Türkiye Kamu-Özel Sektör İş Birlikleri Konferansı’nda yaptığı konuşmanın ardından soruları yanıtladı.

Hürriyet gazetesinden Aysel Alp’in haberine göre Şimşek, Bütçe Kanunu’nun bu yıl istisnasız tüm kurumlara ‘emekli olanların yerine eleman alamama’ sınırı getirdiğine dikkat çekti. Ancak Şimşek’e Başbakan Erdoğan’ın 24 Kasım Öğretmenler Gününü’nde “2014'ün şubat ayında yeni bir atamayla 10 bin öğretmen alınacak. Ağustos’ta öyle zannediyorum ki 40 bin öğretmen daha ilave edeceğiz. Çok eksiğimiz var, çok öğretmen ihtiyacımız var, bunun farkındayız" sözleri soruldu.

Vergileri artırırız!

Şimşek, 2014 Bütçesinde alımı öngörülen 70 bin kadronun dağılımının henüz yapılmadığını, Başbakan’ın talimatı doğrultusunda dağıtım yapılacağını söyledi. “Gerekirse kamunun diğer birimlerine hiç eleman vermeyeceğiz” diyen Şimşek, Başbakanın ‘daha fazla eleman alalım’ demesi halinde oturup değerlendirme yapacaklarını belirtti. Şimşek, “Tabii o zaman tedbirimizi alırız. İlave kadroların maliyetini çıkarırız. Çok açık net bu maliyeti karşılamak için ya vergileri artırırız ya da borçlanırız. Üçüncü bir yol yok” dedi.

Kredi kartına sınır

Bakan Şimşek, kredi kartları ve tüketici kredileriyle ilgili alınan son önlemlerle ilgili bir soru üzerine, amaçlarının sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlamak olduğunu vurguladı. Ancak tüketici kredilerindeki hızlı artışın sürdürülemez olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Kısa vadede alınan makro tedbirlerin büyümeyi sınırlayıcı etkisi beklenmelidir. Biz zaten Türkiye’nin cari açığını makul seviyelere çekene kadar daha mütevazı büyüme öngörüyoruz. Aldığımız tedbirler büyümeyi sınırlayıcı ama büyümenin kalitesini artıran, sürdürülebilirliğin sağlayan tedbirler” dedi.

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