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Başbakan, cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde kıldı

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) - KURBAN Bayramı'na İstanbul'da giren Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camisi'nde kıldı

01 Eylül 2017 19:08

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) - KURBAN Bayramı\'na İstanbul\'da giren Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Ataşehir\'deki Mimar Sinan Camisi\'nde kıldı. 
Tuzla\'daki konutundan öğle saatlerinde çıkan Binali Yıldırım, saat 13.15 sıralarında Mimar Sinan Camii\'ne geldi. Cuma namazını burada kılan Yıldırım, daha sonra bir süre camide kalarak burada vatandaşlarla bayramlaştı. Başbakanlık korumaları da camideki çocuklara hediye dağıttı. 
Binali Yıldırım, bayramlaşma programına katılmak üzere 15.25 sıralarında camiden çıkarak Haliç Kongre Merkezi\'ne geçti. 

(FOTOĞRAF)

 

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