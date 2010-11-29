-BAŞBAKAN COWEN: PROGRAM KESİNLİKLE ZARURİ DUBLİN (A.A) - 28.11.2010 - İrlanda Başbakanı Brian Cowen, Avrupa Birliği (AB)- Uluslararası Para Fonu (IMF) yardımının İrlanda için ''kesinlikle zaruri'' olduğunu söyledi. Cowen, AB ekonomi ve maliye bakanlarının, İrlanda'yı kurtarmak için hazırlanan 85 milyar avroluk kredi paketini onaylamasının ardından Dublin'de düzenlediği basın toplantısında, paket kapsamındaki kredilerin gelecekteki bütçelerin finansmanında kullanılacağını belirtti. AB Komisyonu ile, ''İrlanda'nın bütçe açığını gayrı safi yurt içi hasılanın yüzde 3'ü düzeyine indirme hedefine ilişkin tarihin 2014'ten 2015'e uzatılabileceği'' üzerinde anlaştıklarını kaydeden Cowen, bunun İrlanda'ya önemli ölçüde zaman ve manevra alanı kazandıracağına işaret etti. Cowen, diğer ülkelerden gelen krediler hesaba katıldığında, İrlanda'nın pakete 17,5 milyar avro katkıda bulunmasının makul olduğunu belirtti. Yardım programının İrlanda için ''kesinlikle zaruri'' olduğunu kaydeden Cowen, paket çerçevesinde, ülkesinin yüzde 12,5'lik kurumlar vergisi oranının değişmeyeceğini vurguladı. -''DIŞ YARDIM OLMADAN YAPAMAZDIK''- Başbakan Cowen, hükümet olarak bütün seçenekleri dikkate aldıklarını ve süreç içerisinde İrlanda Merkez Bankası başkanının da tavsiyelerini değerlendirdiklerini belirterek, ''Dış yardım olmadan, temel kamu hizmetleri için gereken finansmanı sağlayamaz, ekonomik faaliyetleri destekleyecek bir bankacılık sistemini mümkün kılamazdık'' diye konuştu. İrlanda hükümeti, paket kapsamındaki 10 milyar avroyu hemen alarak, bankaların sermaye rezervleri için kullanmayı planlıyor. Avro Grubu Başkanı ve Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker, 85 milyar avroluk paketin 10 milyar avrosunun acil finansman ihtiyaçları, 25 milyar avrosunun bankacılık sektörüne destek ve 50 milyar avrosunun bütçe finansmanı için öngörüldüğünü bildirmiş, İrlanda'nın pakete 17,5 milyar avro katkı yapacağını kaydetmişti. AB-IMF kurtarma paketinin ortalama faiz oranının yüzde 5,8 olarak belirlendiği belirtiliyor.