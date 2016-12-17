Başbakan: Bu saldırılar bizim hızlı trenle buluşmamızı, havalimanı, otoyollar yapmamazı engelleyemez!

Başbakan Binali Yıldırım, Maraş'ta Demokrasi Meydanı'nda yapılacak toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. Başbakan Yıldırım, Kayseri ve Beşiktaş'taki terör saldırıları hakkında "Bu saldırılar bizim hızlı trenle buluşmamızı geciktirir ama engelleyemezler. Modern havalimanını geciktirir ama engelleyemezler. Otoyollar yapmamıza engel değiller. Bugün burada 500 milyonun üzerinde 60 tesisimizi hizmete açıyoruz. . Hangi terör örgütü olursa olsun, hangi alçak saldırıyı yaparsa yapsın medeniyet insanlık yolunda kalkınma yolunda Maraş'ı da Türk milletini de döndüremezler" dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Bu milleti hiçbir alçak terör örgütü yıldıramaz. Kahramanmaraş'ın kahraman evlatları İstiklal Savaşı'nda neler yapacağını gösterdi. Değerli kardeşlerim bu sabah erken saatlerde Kayseri'de Zincidere Tugayı'nda şehre haftasonu izni için çıkan askerlerimize canlı bomba ile pusu kuruldu. Şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

"Anadolu toprakları işgal edildiğinde, Kurtuluş Savaşı başlamadan, Sütçü İmam torunları 'Maraş bize mezar olmadan düşmana gülizar olmaz' Sütçü İmam'ın, Rıdvan Hoca'nın şehrinden sesleniyorum. Terörle yıldırmayı düşünenlere, günahsız insanları hedef alarak, ayar vermeye çalışanlar bu millet korkmaz, yılmaz, pes etmez. Maraşlı, Türk milleti diz çökmez, bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez.

"Mehmet Akif'in dediği gibi 'Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz' Kahramanmaraş her zaman destan yazmıştır. 15 Temmuz'daki direnişinden biliriz. O gece bu meydan sizlerin coşkusu ve inancı ile çınlandı, aydınlandı. Şimdi de aynı coşkuyu burada karşımda görüyorum. Hangi terör örgütü olursa olsun, hangi alçak saldırıyı yaparsa yapsın medeniyet insanlık yolunda kalkınma yolunda Maraş'ı da Türk milletini de döndüremezler.

* Yolumuza kararlıkla devam edeceğiz. Terör örgütleri ülkemizi, Cumhurbaşkanımızı hedef aldılar. Hayatına kastetmeye çalıştılar. Onlar bu milletin gücünü hesap edemedi. Bu asil millet o kadar büyük bir millet ki en zor en sıkıntılı zamanda 7 düveli dize getirdiğini unuttular. Bu güzel ülkenin insanları, Kahramanmaraş'ın yiğit kadınları 15 Temmuz gecesi yazdıkları destanla bütün dünyaya alçaklara boyun eğmediğinizi gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. Bu milletle oyun oynanmaz. Bu millet hiçbir zaman esir olmaz.

"Biz sırtımızı milletimize yaslıyoruz. Ülkemizin bütünlüğünden asla taviz vermeyeceğiz. Türkiye'nin büyümesine bu alçaklar engel olamaz. Hiç kimse yürüdüğümüz yoldan bizi döndüremez.

"Bana dendi ki, bugün canlı bomba patladı. Şehitlerimiz var. Kahramanmaraş'taki progrramını değiştirin dediler. Alçaklar işte Maraş burada. Ne zaman gelirseniz gelin. Kiminle gelirseniz gelin. Topunuz gelin. Bu vatanın kahraman evlatları hakkınızda gelir.

""Bu saldırılar bizim hızlı trenle buluşmamızı geciktirir ama engelleyemezler. Modern havalimanını geciktirir ama engelleyemezler. Otoyolları yapmamıza engel değiller. Bugün burada 500 milyonun üzerinde 60 tesisimizi hizmete açıyoruz. Maraş'ın uzun süredir beklediği 2 tane önemli eseri de başlatıyoruz. Bir tanesi Kahramanmaraş'a çok büyük ve güzel havalimanı terminali yapacağız, onun da temelini atıyoruz.

"Altının başkenti Maraş'ın kuyumcukentinin de temelini atıyoruz. 25 bin kişilik konteyner kentin de açılışı gerçekleştirildi. Bir kez daha şunu sizlerle açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum. Bütün dünya bilsin ki bu ülke ilelebet payidar olacaktır. Kahramanmaraş bu ülkenin geleceğine damga vuran şehirlerimizin başında gelmektedir. Bu güzel şehrimiz için ne yapsak azdır. İş, aş istihdamı büyütmek için var gücümüzle çalışıyoruz.