Başbakan bu kez sanatçılara sitem etti

Hasankeyf ve Ilısu Barajı:

ABD'nin PKK tavrına övgü

Irak'taki dul kadınlar ve PKK

Başbakan Erdoğan, Swissotel'de düzenlenen "Başarılı Türk Müteahhitlerine Ödül Töreni"nde bir konuşma yaptı ve çeşitli konularla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Erdoğan, "Terör örgütü, 'kültürel eserlere, Hasankeyf'e el dokundurtmayız' savıyla karşımıza çıktı. Aslında dert başka. Çünkü orada böyle bir barajın (Ilısu Barajı) yapılmasının onların pazarını bozacağı ortada ama tabii Türkiye'ye kazandıracağı çok şey var ve ortada da öyle muhteşem bir proje var ki bu projeyle hem Hasankeyf'i taşıyoruz hem de ilçeyi çok modern bir şekilde yine farklı bir yerde inşa ediyoruz" dedi."Bir de öbür taraftan Ilısu Barajı'nı yapıyoruz. Şimdi böyle muhteşem bir proje, farklı bir yatırım ve bunun karşısına dikilenler, malum önce dediğim gibi maalesef terör örgütü fakat zaman zaman da artık işin aslını, ne yapılacağını araştırmadan, bilmeden sanatçılarımızın da oraya gittiğini görünce üzülüyoruz" diyen Başbakan, "Halbuki araştırsalar, sorsalar, ne var, ne oluyor, bunun süreci, takvimi nedir, hakikaten burada bunlar suların altında kalacak mı, böyle bir şey var mı sorsalar inanıyorum ki böyle bir yanlışın içinde onlar da olmayacak" ifadesini kullandı.Erdoğan, "Ben yine inanıyorum ki bu proje bittiği zaman sanatçılarımız gelecekler, o zaman Hasankeyf halkıyla birlikte bunun mutluluğunu ilan edecekler, burada yaşayacaklar. Buna da inanıyorum. O günleri de göreceğiz ve biz bu adımı atarken ülkemizin bu ihmal edilmiş, geri kalmış bölgelerini abad etmek, ihya etmek için bu adımları atıyoruz. Burada şu anda yüzlerce, binlerce işsiz insan ekmek, aş buluyor. Bu inşaat 7-8 yıl sürecek ve o çevredeki kurulacak olan yeni yapılanmayla, şehirleşmeyle farklı bir durum, güzellik, eser, bir değişim, dönüşüm ortaya çıkacak. Bunları özellikle yaşamanın, ön yargılarla, ön kabullerle değil, bilerek, anlayarak karşısında olmanın inanıyorum ki işimizi çok daha kolaylaştıracağı ortadadır" dedi."Şimdi biz Ilısu Barajı'nı yapıyoruz? Niye? Eskiden şu söylenirdi: 'Su akar, Türk bakar'... Bu kadar su kaynaklarımız var, akıp gidiyor, seyrediyoruz. Dedik ki 'Biz bunu tersine çevirelim. Ne olsun? Su akar Türk yapar" diyen Başbakan Erdoğan, "Bunun için de Ilısu Barajı ile ilgili adımlar atıldı. Geldik ki hiçbir şey yok ortada. 'Bu süreci hızlandırmamız lazım' dedik ve hızlandırıldı. Tamam, barajın olduğu bölgede tarihi eserler var, hepsine katılıyoruz ama artık tarihi eserlerin nakli denilen bir olay da var. Yani bunları azami ölçüde, azami oranda oradan farklı bir yere taşıma imkanı da var" şeklinde konuştu.Erdoğan, ABD'nin üç terörist başının, uyuşturucu olaylarının içerisinde olduklarını tespit edip Amerika'daki mal varlıklarını dondurduğunu belirterek, "Avrupa'da bunun çok daha fazlası var, Avrupalı liderlere bunu defaatle söylememize rağmen, Avrupalı liderler hala bu işe duyarsız" dedi.Başbakan Erdoğan, "Çok daha fazlası var, hem teröre karşı olduklarını söylerler, teröre karşı ortak mücadele derler, ilan etmelerine rağmen de bu işin üzerine söylememize rağmen, isim vermemize, belge vermemize rağmen gitmezler. Hatta kırmızı bültenle arananları bile kendi ülkelerinde barındırırlar. Bu kadar açık söylüyorum, ülkemden kaçıp gidenleri de barındırırlar, onlara ikamet de verirler. Nerede kaldı demokrasinin gerçekten özgürlüklerden yana olma anlayışı?" diye konuştu.Başbakan Erdoğan, Irak ziyaretinde Irak Başbakanı Nuri El Maliki'den bazı bilgiler aldığını belirterek, "Şu son 7 yıl içerisinde Irak'ta dul kalan kadın sayısı, bana Sayın Başbakan'ın verdiği rakam 1 milyonunu üzerinde...Bunun meydana getirdiği sosyolojik yıkımı düşünebiliyor musunuz? Peki buna karşı verilebilecek bir mücadeleyi düşünebiliyor musunuz? Bu sosyolojik sorun nasıl tedavi edilebilecek? Uzaktan seyredildiği zaman işler kolay geliyor" diye konuştu."Biz şu anda hamdolsun bunları yaşamıyoruz ama buna benzer az da olsa yıkımları ülkemizde biz de yaşıyoruz" diyen Erdoğan, "Bizim bunları yaşatmamamız lazım. Sorumluluk mevkiinde olan insanlar olarak biz bu sorumluluğu hissederek bu işin üzerine gitmek istiyoruz. Onun için, işin psikolojik boyutu var, sosyolojik boyutu var, olayın güvenlik boyutu var, diplomatik boyutu var, ekonomik boyutu var. Tüm bunların üzerine ısrarla giderek bu işi çözmek zorundayız. Dağa çıkışı engellemek, dağdan inişi hızlandırmak durumundayız. Yani milletle terör örgütü arasında bir duvar örmek durumundayız. O ilişkiyi koparmak durumundayız. Yalnızlığa itmek durumundayız. Ve orada herhangi bir eyleme, olaya karışmamış olanların inanıyorum ki anasının, babasının yanına dönmesi birçok şu anda ıstırap içinde olanları da o ıstıraptan kurtaracaktır ve bu süreci çok daha kolaylaştıracaktır" dedi.