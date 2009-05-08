Başbakan Brown'dan kardeşine 6.577 Sterlin ödeme

İngiltere'de parlamenterlere Londra dışındaki seçim bölgelerindeki evlerini de açık tutabilmelerine olanak sağlamak, yanlarında danışman çalıştırmak, kırtasiye ve iletişim masraflarını ödemek üzere ayrılan ödeneklerin gereksiz ve abartılı biçimde kullanıldığının ortaya çıkmasından sonra, bu kez de kabine üyelerinin bu harcamalarda yaptığı hatalar basınasızdı.



The Daily Telegraph gazetesi, başta Başbakan Gordon Brown olmak üzere bazı kabine üyelerinin yaptığı, yazılı kurallara uyan ancak etik açıdan kafalarda soru işaretleri yaratan harcamaların bulunduğu belgeleri yayımladı.



Daha önce İçişleri Bakanı Jacqui Smith'in eşinin ödemeli kanallardan izlediği porno filmlerin faturalarını, devlete sunulan "harcamalar" arasına koyduğunun ortaya çıkmasıyla zor durumda kalan İngiliz kabinesi, bu kez de Başbakan Gordon Brown'ın Londra'daki iki dairesinin iki yıllık temizlik masrafları için bir enerji firmasında yönetici olan kardeşi Andrew Brown'a 6577 sterlin ödediğinin ortaya çıkmasıyla sarsıldı.



Başbakan, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada, temizlikçisinin kardeşi için de çalıştığını, ödemeleri kardeşinin tek elden yaptığını, kendisinin de daha sonra payına düşen bölümü kardeşine ödediğini belirtti. Sözcü, "Kimse Andrew Brown'ın temizlik yaptığını ya da yapılan bu işlemden bir gelir elde ettiğini düşünmemeli. Ödemelerle ilgili vergi kayıtlarına isteyen herkes ulaşabilir" dedi.



Bu arada Başbakan Gordon Brown'ın, su tesisatçısının bir faturasıyla devlete iki kez ödeme yaptırdığı ve çifte ödemeden doğan 153 sterlinlik fazlalığı devlete geri verdiği de belirtildi.



Kabinenin tartışmalı ödeme listesi uzun. Listeye göre Toplumlararası ilişkilerden Sorumlu Bakan Hazel Blears da bir yılda üç ayrı daireyi "seçim bölgesindeki konutu" olarak gösterip, bunlar için kira ve harcama talebinde bulunmuş. Blears, üçüncü konutu satın aldıktan sonra devletin kesesinden buranın tefrişi için de 5 bin sterlin para harcamış.



Adalet Bakanı Jack Straw'un devlete ödediği belediye vergisinin tümünü devletten aldığı, belediyeden aldığı yüzde 50'lik indirimi de hesap dışı bırakıp, verginin tümü ödenmiş gibi bu parayı devlete fatura ettiği belirtilirken, Dışişleri Bakanı David Miliband'ın da seçim bölgesindeki evinin bahçıvan masraflarını olduğu gibi devlete ödettiği ortaya çıktı.



Maliye Bakanı Alastair Darling'in ikinci evi olarak gösterdiği evde, dört yılda dört kez tepeden tırnağa değişiklik yapıp, tüm masraflarını da devlete ödettiğini duyuran Telegraph, aslında muhalefetin baskısıyla haziran ayında kamuoyuna açıklanması kararlaştırılan milletvekilleri ve kabinenin devletin kesesinden yaptığı harcamaların detaylarını, 13 bakan için erken açıklamışoldu.



Ortaya çıkan detayların tartışmaları iyice büyütmesi bekleniyor. Telegraph, ellerindeki listelere göre İngiliz parlamenterlerin ampulden taşınma masrafına, plazma TV'den ev tamiratına, alafranga tuvaletten çocukların dadı masraflarına kadar her türlü harcamayı devlete ödettiğine işaret ederken, halkın doğruları öğrenmesi için bu haberi yayımladıklarını yazdı.



İngiltere'de yasalar, milletvekillerinin seçim bölgeleriyle ilişkilerini yoğun biçimde sürdürebilmeleri, buralara sık sık seyahat edebilmeleri için onlara bu bölgelerdeki evlerini açık tutma ve masraflarını devletten isteme hakkı tanıyor.



Bu durum, seçim bölgesi Londra olan milletvekilleri için de bir ölçüye kadar geçerli. Seçim bölgesi Londra ve yakın çevresinde olanlar devletten yılda 7500 sterlin, dışında olanlar ise 24 bin sterlin "ikinci ev harcaması" alabiliyor. Milletvekillerinin bunun dışında devletten, sekreter ve danışmanları için de yılda 90 bin 505 sterlin alma hakları bulunuyor. İngiliz parlamenterler devletin kekesinden yılda 7 bin sterlinlik kırtasiye ve 10 bin sterline kadar da iletişim harcaması yapabiliyor. Milletvekilleri ayrıca ekipman, hizmetler, seyahat harcamaları gibi kalemler için de fatura karşılığında 21 bin 339 sterline kadar devletten para talep edebiliyor.



İngiliz hükümeti şimdi bu geniş harcama yetkisinin biraz kısıtlanması için baskıyla karşı karşıya. Tartışmaların alevlenmesinin ardından, Başbakan Gordon Brown'ın uzun ödenek listesinin bir ya da birkaç kalemini kısmak zorunda kalabileceği ifade ediliyor.



Bir milletvekili maaşının yılda toplam 63 bin 291 sterlin olduğu ülkede, geçen yıl bir milletvekilinin devlete ortalama maliyetinin, danışman ve sekreter maaşları hariç 144 bin 176 sterlin olduğu bildirildi.

