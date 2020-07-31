Başbakan Boris Johnson frene bastı: Britanya'da vaka sayılarının artmasının ardından normalleşmenin bir sonraki adımı ertelendi

T24 Dış Haberler

Britanya, ülkede Koronavirüs enfeksiyon oranının tekrar artmasıyla birlikte normalleşme sürecinin bir sonraki adımını erteleme kararı aldı.

Normal şartlarda ülkede bazı "yüksek riskli" alanların yarın (1 Ağustos) açılması planlanıyordu. Britanya Başbakanı Boris Johnson, bu adımın atılmasının en az iki haftalığına ertlendiğini ifade etti.

Johnson, "Bunun birçok insanı çok üzeceğini biliyorum ancak özür dilerim, şu an böyle bir risk alamayız" dedi.

Geçen haftalarda kendisi de Koronavirüs'e yakalanan Britanya lideri, ülkede yükselen vaka sayısını "uyarı ışığı" olarak nitelendirdi.

Britanya'nın kuzeyindeki Manchester ve Yorkshire gibi bazı kentlerde dün bazı kısıtlamalar geri getirilmişti.

Birleşik Krallık'ta şu ana kadar 302 bin 301 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edildi ve yaklaşık 46 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.