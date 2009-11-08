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Başbakan: Bizdeki aşı, ABD'dekinden farklı

Başbakan Erdoğan, domuz gribi aşısının yan etkileri olabileceğini belirtti.

08 Kasım 2009 02:00

Başbakan Erdoğan, domuz gribi aşısının yan etkileri olabileceğini belirterek, “ABD’deki aşının içeriği ile bize gelenlerle farklı olduğu söyleniyor” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan TRT 1'de katıldığı programda domuz gribiyle ilgili soruları yanıtladı.

Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu:

''Doktorlar, risk yaşı ilan ettiler. Bu işin ehli olan tıptaki insanlar bunu tespit ettikten sonra ben kalkıp da 'bunların söylediği yanlıştır' diye bir iddianın içine giremem. Ama bazı şeylerde de inanmam, ikna olmam gerekir.

Faydası zararından daha fazladır ilkesinden hareketle desinler ki; 'En azından çocuklarla ilgili ebeveyn istiyorsa, çocuğunu aşı yaptırsın'. Ama zorla 'biz aşı yaparız' dersek bu olmaz.

Çünkü yan etkileri noktasında sıkıntıların olduğu söyleniyor. Bazı ülkeler bu işe karşı durduklarını söylüyorlar. Amerika'nın kullandığı aşılarda içerikte farklı şeyler olduğu, bize gelenlerde faklı şeyler olduğu...

Yan etkileri varsa, nelerdir bunlar anlatılmalı, faydaları anlatılmalı. Halkımız bu noktada bilinçlendirilmeli. Önüne gelen istediği gibi konuşmamalı.''

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