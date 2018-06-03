Başbakan Binali Yıldırım'dan muhalefete: TİKA'yı kapatacaklarmış, çünkü FETÖ böyle istiyor

Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) Kastamonu mitinginde yaptığı konuşmada 'TİKA'nın kapatılacağı' tartışmalarıyla ilgili muhalefeti eleştirdi.

Yıldırım, İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı Merak Akşener'in de Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nı (TİKA) kapatacağına ilişkin sözlerine karşılık şu yanıtı verdi:

"80 ülkede Türkiye'nin bayrağını taşıyan, tarihi miraslarını ortaya çıkaran Afrika ülkelerine kuyu, okul açan, sağlık merkezi kuran, camileri, kültür merkezlerini ihya eden Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen eserlerini bir bir ayağı kaldıran TİKA'yı kapatacaklarmış. Niçin; FETÖ böyle istiyor çünkü. FETÖ'nün dışarıda sömürü alanlarına TİKA gereken müdahaleyi yaptığı için rahatsız oldular."

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Kanal İstanbul projesinin durdurulacağı vaadinde bulunmuştu.

Yıldırım bu vaade karşı da "O Türkiye'nin stratejik projesidir. Senin bu işlere aklın ermez, gücün de yetmez. Bu işlere millet karar verir" dedi.

Yıldırım, "Bu millet rahat yüzü görmesin. İnsanların yüzü gülmesin istiyorlar. Yıkmaya çalıştığınız projeler bu ülkenin gurur projesidir. Bunları yıkmanıza, iptal etmenize Kastamonu izin verir mi? Milletimiz buna izin verir mi? Bunların esasında söyledikleri biri ayağını kaldırıyor öbürü basıyor. Söyledikleri tek şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı indirmek, Erdoğan olmasın da ne olursa olsun" diye konuştu.