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Başbakan Binali Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na adaylık çağrısı

"Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun, çık"

29 Nisan 2018 15:04

24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı seçimleri için CHP'nin aday arayışıyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Kemal Kılıçdaroğlu'na sesledi. Başbakan Yıldırım, "Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun, çık. Eğer parti lideriysen milletin senden beklediği aday olmaktır, aday aramak değildir" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin İstanbul İl Gençlik Kolları Kongresi öncesi halka hitap etti. 

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı arayışıyla ilgili konuşan Başbakan Binali Yıldırım şunları söyledi: 

"Seçime giriyoruz, gün sayıyoruz ana muhalefet partisinde tık yok. Kardeşim o mu aday olsun, bu mu aday olsun, Ay'dan mı Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Sizin içinizde Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal Bey, sen parti başkanısın, ana muhalefet partisinin genel başkanısın, sana yakışan aday olmak ve 'Ben de varım.' demektir, Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun, niye kendin çıkmıyorsun, çık. Eğer parti lideriysen milletin senden beklediği aday olmaktır, aday aramak değildir."

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