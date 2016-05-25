Başbakan Binali Yıldırım'dan Rusya için ilk açıklama

Türkiye’nin yeni başbakanı Binali Yıldırım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) dün 65. Hükümet programını açıklarken, okuduğu metinde Rusya ile ilişkilere de tek bir cümle ile değindi. Yıldırım “İlişkilerimizi normalleştirme ve asgari müştereklerde buluşarak, ortak menfaatler temelinde geliştirme” hedefini dile getirdi.

Binali Yıldırım, programın ana başlıkları ile anlatıldığı konuşmasının dış politikaya ayırdığı bölümünde ilk önce AB konusuna değindi ve şöyle konuştu:

“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyeliğini stratejik bir hedef olarak görüyoruz. Ancak AB’yle ilişkilerimizi, diğer ilişkilerimizin bir alternatifi değil, tamamlayıcısı olarak tanımlıyoruz. Türkiye, AB’ye tam üyelik için bütün sorumluluklarını yerine getirmektedir. Buna karşın AB’nin Türkiye’ye yönelik konjonktürel yaklaşımları ve negatif ayrımcılık anlamına gelen uygulamalarını doğru bulmuyoruz. Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, AB’nin bu çifte standartlardan uzaklaşmasını gerektirmektedir.”

Yıldırım daha sonra sırasıyla Ortadoğu, Afrika ve Balkanlar ile olan ilişkilere dair görüşleri okuduktan sonra sıra Rusya’ya geldi.

Yıldırım şöyle konuştu:

“Son dönemlerde yaşanan gelişmelere karşılık, Rusya ile ilişkilerimizi karşılıklı diyalog kanallarını açık tutarak, ilişkilerimizi normalleştirme ve asgari müştereklerde buluşarak, ortak menfaatler temelinde geliştirme yönündeki irademizi sürdüreceğiz.”

turkrus.com'da yer alan habere göre,

Rus basınında çıkan yorumlardan bazıları şöyle:

İzvestiya: Erdoğan’ın diktatörlüğünü

kurmasını sağlayacak

Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov’a göre, Türkiye’de başbakanlığa yeni birinin getirilmesi, Moskova-Ankara ilişkilerini büyük ihtimalle değiştirmeyecek. Erdoğan, Türkiye’yi başkanlık devleti haline getirmek için reform yapıyor. Cumhurbaşkanına yakın biri olduğu kabul edilen Binali Yıldırım, koyulan kurallara göre oynayacak.

Vzglyad: “Türkiye’nin yeni başbakanı Erdoğan’ın gölgesi olacak”

Erdoğan, görünen o ki, Avrupa ile tamamen ters düşmekten korkmuyor. AB ile iyi lişkiler kuran, ancak çok bağımsız davranan Ahmet Davutoğlu, yerini, Erdoğan’a tartışmasız bağlılık gösteren Binali Yıldırım’a bırakmak zorunda. Batı basını, bunun diktatörülük yolundaki adımlardan biri olduğu görüşünde.

TASS: Türkiye’de yeni başbakanın atanması, Erdoğan’ın iktidarını güçlendirmek için

Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev’e göre, Türkiye’de yeni başbakanın atanması, ülkenin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmesine yönelik atılmış bir adım.

Pyotr Stegniy: Davutoğlu gölgeden çıkınca...

Kommersant gazetesine özel demeç veren Rusya'nın eski Ankara büyükelçilerinden Pyotr Stegniy, Davutoğlu'nun Erdoğan'ın gölgesinden çıkmaya başlamasının, "protokol kurallarına aykırı olarak Obama ile randevu almaya çalışmasının" Erdoğan'ı rahatsız ettiğin, 57 yaşında ve bir siyasetçi için genç olan Davutoğlu'nun siyasi heveslerinin Erdoğan ile ilişkisinin sonunu getirdiği yorumunu yaptı. Stegniy, "Türkiye bir kavşak noktasına gidiyor. Umarım bu kavşakta Rusya ile ilişkilerin ormalleştirilmesi için adım atılır" dedi.