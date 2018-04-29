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BBC Türkçe

Başbakan Binali Yıldırım Londra'ya geliyor

Öğlen saatlerinde uçağa binmeden önce bir basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, ziyareti İngiltere Başbakanı Theresa May'in daveti üzerine gerçekleştirdiğini, gündem maddeleri arasında İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından ikili ticaret ve Orta Doğu'

29 Nisan 2018 20:30

Başbakan Binali Yıldırım bugün Londra'ya geliyor.

Öğlen saatlerinde uçağa binmeden önce bir basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, ziyareti İngiltere Başbakanı Theresa May'in daveti üzerine gerçekleştirdiğini söyledi.

İngiltere'nin AB'den ayrılması sonrasında iki ülke arasındaki ilişkiler ve yatırımlarda aksaklık yaşanmaması için ticaretin tabi olacağı mevzuatın gündem konuları arasında olacağını söyleyen Yıldırım, bir diğer konunun da Orta Doğu'daki gelişmeler olacağını söyledi:

"Suriye başta olmak üzere bölgesel konularda müzakereler yapacağız. En son Soçi toplantısının sonuçlarını değerlendireceğiz. Bu görüşmelerin BM şemsiyesinde Cenevre'de kalıcı barışa giden yolu açan en önemli süreç olduğunu bütün taraflar kabul ediyor.

"Suriye'de Irak'ta iç savaşın tamamen sona erdirilmesi, aynı zamanda bütün terör örgütlerinden bu toprakların arındırılması, bütün etnik kimliklerin katılacağı yeni Suriye devletinin teşkili, Irak'ta referandum sonucu ortaya çıkan durumun değerlendirilmesi konularını, bölgede Birleşik Krallık ile Türkiye'nin işbirliğini kapsamlı bir şekilde ele alacağız.

"Ayrıca bugün ve yarın devam edecek bu ziyaretimizde özellikle Birleşik Krallık'taki yatırımcılar iş dünyasının temsilcileriyle de biraraya gelme fırsatımız olacak.

"İngiltere'deki BBC başta olmak üzere önemli ekonomiyle ilgili ve politikayla ilgili basın mensuplarıyla bir araya gelip hem Avrupa hem de Ortadoğu ve bölgesel konuları ele alacağımız toplantılar gerçekleştireceğiz ve böylece yarın akşam ziyaretimizi tamamlamış olacağız, memlekete inşallah sağ salim döneceğiz."

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