Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale'de (5)

EZİNELİLER\'E SESLENDİ

Başbakan Binali Yıldırım, katıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi\'nin (ÇOMÜ) Akademik Yılı açılışının ardından Ezine İlçesi\'ni ziyaret etti. İlçe girişinde vatandaşlarla bir araya gelen Başbakan Yıldırım\'ı, Ezine Belediye Başkanı Ak Partili Hüseyin Babacanoğlu ve partililer çiçeklerle karşıladı. Vatandaşlarla tokalaşan Yıldırım, otobüs üstünden halka yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Ezine deyince aklıma memleketim Erzincan geliyor. Erzincan\'ın da peyniri var. Ama Ezine\'nin de öyle bir peyniri var ki Erzincan\'ın peynirini aratmıyor. İşte sizin 750 kilometrekareden, 780 bin kilometrekareye Türkiye\'nin her yerine, Ezine\'den marka peynirini ulaştırıyorsunuz. Ezine\'ye Organize Sanayi\'yi kuruyoruz. Ama nasıl organize sanayi, gıda organize sanayi. Ezine\'nin o güzel peynirini, o güzel ürünlerini marka haline getirecek. Türkiye\'nin dışında dünyaya tanıtacak, çok önemli bir hizmet. Bunun kararını aldık. Burada yüzlerce insan çalışacak. Ezine\'ye iş, aş imkanı olacak\" dedi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra restorasyonu tamamlanan Mehmet Akif Ersoy evi ve toplu açılış törenine katılmak üzere Bayramiç İlçesi\'ne geçti.



FOTOĞRAFLI