Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale'de (4)

BAŞBAKAN YILDIRIM\'A \'FAHRİ DOKTORA\' VERİLDİ

Başbakan Binali Yıldırım, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi\'nin (ÇOMÜ) akademik yılı açılışıyla, fahri doktora verilmesi törenine katıldı. Törende, Başbakan Yıldırım\'ın özgeçmişi ve ÇOMÜ Senatosu\'nun 28 Eylül günü yaptığı toplantıda alınan karar okundu. Rektör Prof. Dr. Yücel Acer, Türk siyasal hayatına ve kamu yönetimine üstün katkılarından dolayı fahri doktora unvanını verdiklerini belirttiği Yıldırım\'a cübbesini giydirdi.

Müzik dinletisi ve ÇOMÜ\'nün 25 yıllık serüvenini anlatan tanıtım filminin gösteriminin ardından ilk olarak ÇOMÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Alperen Uysal daha sonra da ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Acer konuşma yaptı. Üniversitelerinin son iki yıl içerisinde bir dönüşümü başardığını belirten rektör Acer, \"Kuruluşunun 25\'inci yılını kutladığımız üniversitemiz, 25 yılın sonunda 4 enstitüsü, 14 fakültesi, 8 yüksek okulu 13 meslek yüksek okulu, 32 araştırma merkezi, 50 bine yakın öğrencisi ve bin 600 civarındaki öğretim elemanıyla hem eğitimde, hem de bilimsel araştırmada akademik kaliteyi önceliği yapmış ve bu doğrultuda çalışan çeyrek asırlık bir devlet üniversitesi haline gelmiştir. Son 2 yıl içerisinde üniversitemiz bir dönüşümü başardı. Ülkemizin başına bela edilmeye çalışılmış dış bağlantılı, yasa dışı ve bütün temel değerlerimizi istismar eden yapılanmanın bütün unsurlarından ve izlerinden üniversitemiz devletimizin meşru mevzuatı çerçevesinde yürütülen mücadelesi ile temizlenmiştir. Artık Üniversitemizde ne 28 Şubat sonrasının baskıcı unsurları, ne herhangi bir terör yapılanmasının unsurları, ne de FETÖ unsurları hayat bulamamaktadır, bundan sonra da bulamamaları için bütün gayretimizi sarf etmeye devam edeceğiz\" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Acer\'in konuşmasının ardından fahri doktora tevcih törenine geçildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden tarafından Başbakan Yıldırım\'ın özgeçmişi ve ÇOMÜ Senatosu\'nun 28 Eylül 2017 tarihindeki toplantıda alınan kararı okundu. Ardından Rektör Prof. Dr. Acer, Türk siyasal hayatı ve kamu yönetimine üstün katkılarından dolayı fahri doktora unvanını verdikleri Yıldırım\'a cübbesini giydirdi.

YILDIRIM: ÇANAKKALE; GECE, GÜNDÜZ, LODOSTA, POYRAZDA, HER ZAMAN GEÇİLECEK

Başbakan Yıldırım, buradaki konuşmasında, öz geçmişiyle ilgili bir eksik, bir de yanlış bilgi olduğunu belirtip, \"Yanlış 21 Aralık değil, 20 Aralık. Gerçi beni bir gün gençleştirdiniz, fena bir şey değil. Bir eksik, 5 torun. Artık çocukları geçtik torunlara bakıyoruz. Onların bize ihtiyacı kalmadı, torunlar daha fazla ilgimi çekiyor. Her dede gibi ben de torunlarıma daha düşkün hale geldim\" dedi.

Başbakan Yıldırım, törendeki konuşmasında, Türkiye\'nin, etrafı ateş çemberi olan bir ülke olmasına rağmen istikrar ve kararlılıkla 2023\'e ve cumhuriyetin 100\'üncü yılına emin adımlarla ilerlediğini söyledi. Yıldırım, \"Cumhurbaşkanı\'mızın liderliğinde, 15 yılda, bir Türkiye\'yi 3 Türkiye\'ye çıkardık. 3 kat büyüttük. Çanakkale\'de de şimdi bir başka projenin adımını attık. 18 Martta Lapseki İlçesi\'nde, açıklığı 2023 metre ile dünyada en fazla olan Çanakkale 1915 Asma Köprünün temelini attık. 2023\'e gelmeden inşallah, köprü ve 90 kilometre yolla beraber bunu da açmış olacağız. Çanakkale, gece, gündüz, lodosta, poyrazda her zaman geçilecek\" dedi.

BAŞBAKAN, KENDİSİ ADINA AĞAÇ DİKTİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mithat Kemal Algül, CHP\'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan\'la akademisyenler ve öğrencilerin de katıldığı törenin sonunda; ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Acer, Başbakan Yıldırım\'a seramik bir tabak hediye etti. Ardından akademisyenler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Başbakan Yıldırım, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Acer\'i makamında ziyaret etti. Yıldırım, ziyaret öncesi, rektörlük binası önünde, kendisi adına bir ağaç dikti.

Başbakan Yıldırım, törenin ardından cuma namazı için ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi\'ndeki Tacettin Aslan Camii\'ne geçti.

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, (DHA)



