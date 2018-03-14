Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı Rasizade ile görüştü

Ankara (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yıldırım\'ın, Azerbaycan\'ın FETÖ ile mücadelede Türkiye\'ye desteği nedeniyle teşekkür ettiği bildirildi.

Başbakanlık\'tan görüşmeye dair şu açıklama yapıldı:

\"Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından düzenlenen “6. Küresel Bakü Forumu\" vesilesiyle Azerbaycan’ı ziyaret etmekte olan Sayın Başbakanımız, Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade ile bugün (14 Mart) görüşmüştür. Görüşmede, dost ve kardeş Azerbaycan’da bulunmaktan duyulan memnuniyet ifade edilerek, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıldönümü tebrik edilmiş; yine bu yıl, Kafkas İslam Ordusu’nun 100. yılını idrak edeceğimiz belirtilmiş; Azerbaycan’ın FETÖ ile mücadelede ülkemize desteği için teşekkür edilmiştir. Başbakan Rasizade, Sayın Başbakanımızı Azerbaycan’da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti vurgulayarak, ilişkilerimizin her alanda daha da güçlenerek gelişmeye devam edeceğini ifade etmiştir.\"

