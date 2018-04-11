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 BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM: (ABD-RUSYA RESTLEŞMESİ) SOKAK KABADAYILARI GİBİ KAVGA EDİYORLAR (1)

* Başbakan Binali Yıldırım:  "(ABD-Rusya restleşmesi) Twitler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar" "Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar

11 Nisan 2018 18:54

* Başbakan Binali Yıldırım: 

\"(ABD-Rusya restleşmesi) Twitler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar\"

\"Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Sonucu sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamanı değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır.\"

Haber: Taner YENER - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Başbakan Binali Yıldırım, WOW Hotel Kongre Merkezi\'nde düzenlenen \"21. Avrasya Ekonomi Zirvesi\"nde konuşuyor.
ABD  ve Suriye\'nin Suriye restleşmesi ile ilgili konuşan Yıldırım,  \"Hepimize ortak sorumluluk düşüyor. Özellikle ellerinde büyük güç bulunan ülkeler, Birleşmiş Milletlerin daimi temsilcileri bugünlerde çok daha büyük sorumluluk altındalar. Yaptıkları ne; tweetler atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim dünyanın, bölgenin geleceğini sizin karşılıklı atışmanıza, milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? Efendim \'Benim daha iyi füzem var.\' Yok öbürü diyor \'benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım. Göndermezsen şöyle olur.\' Sokak kavgası. Sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar. Sonucu sivil insanlar ödüyor. Zaman rekabet zamanı değildir. Zaman bölgedeki yaralı sarma zamanıdır\" dedi. 

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-Başbakan Yıldırım\'ın açıklaması
 


 

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