-BAŞBAKAN BELGEYLE KONUŞTU BALIKESİR (A.A)- 12.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ne yazık ki CHP'si, MHP'si, BDP'si siyaseti paçasından tutup aşağılara çekmek için yoğun gayret gösteriyorlar. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Şu anda da CHP, MHP, BDP, terör örgütü, Ergenekon; yanlarına o bir kısım medyayı da alarak aynı hizaya geçtiler'' dedi. Erdoğan, partisi tarafından Kuvayı Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde, sağlık alanında atılan adımlardan örnekler verdi. Vatandaşların artık rahatlıkla hastanelerde tedavi olduklarını ve ilaçlarını kuyruk beklemeden aldıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: ''Yahu hastaneye gidiyorsun, doktor efendi muayeneye çağırıyor. Muayeneye gidiyorsun bedava mı? Parayla... Bakın, şimdi biz part time çalışmayı kaldırttık. Full time diyoruz, rahatsız oldu bazıları. Olanlar kim? 'Sosyal demokratım' diyenler. Bu CHP falan onlara destek veriyor. Yahu ne demek kardeşim? Bu milletin evlatları neden doktor oldu? Halkına hizmet için değil mi? Tam gün çalışan da var, ama bir miktar da işte ideolojik nedenlerle, bu CHP zihniyetinin de tahrikiyle maalesef bakıyorsunuz part time çalışmak isteyenler var. Dedik ki: Olmaz. Bak, biz size döner sermayeyi getirdik, şunu getirdik, bunu getirdik... Kardeşim, bak herkes üniversite bitiriyor, mühendis oluyor, bilmem ne oluyor. Bunların hepsi gelip de full time çalışıyor. Sen de çalış be kardeşim. Doktorluk bu noktada en ideal hizmet yollarından birisi değil mi? Benim insanım sana bir 'Allah razı olsun' desin. Bundan daha büyük bir para var mı yahu? Neymiş, 'ben daha fazla okuyorum'... Olabilir. Ama sağ olsun şu anda devlet hastanelerinde yüzde 80-85 tam gün yasasına 'evet' dediler ve çalışıyorlar. Ben de şahsım ve milletim adına 'Allah onlardan razı olsun' diyorum. Biz de özlük haklarını artırdık, daha da artırma noktasında gayret edeceğiz. Halkımın hizmetinde olanların biz de yanındayız. Onun için de bu oyunlara da gelmeyin. Zaman zaman hastanelerde grev, mrev gibi olaylara giriliyor. Yahu hastanelerde grev yapılır mı be? Oraya tedaviye gelenler doktor bulamazsa bu ne olur?'' -''BUNUN CEVABINI VER BAY KEMAL''- 18 tane helikopter aldıklarını belirten Başbakan Erdoğan, bu helikopterlerin 16 noktada hizmet verdiğini söyledi. 2 jet ambulansa 3 tane daha ekleyeceklerini bildiren Erdoğan, insandan değerli olan başka bir şeyin olmadığını dile getirdi. Devletin insanın hizmetkarı olduğunu ve kendilerinin bu anlayışla yola çıktıklarını kaydeden Başbakan Erdoğan, bu amaçla seferber olduklarını anlattı. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Amma gel gör ki bir de bizim Bay Kemal vardı. Bir zamanlar Bay Kemal SSK'nın genel müdürüydü. Bir varmış, bir yokmuş... Genel müdürlüğü 90'lı yıllarda. Hastanelerde ne sıkıntılar çektiğimizi biliyorsunuz. İlaçları alamadığımız dönemleri hatırlıyorsunuz. Genel müdür kim? Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaoğlu, yahu sen benim vatandaşımın ilaçlarını bile veremedin. Şimdi nereden böyle atıp tutuyorsun, hangi keseden şimdi konuşuyorsun? Sayın Kılıçdaoğlu, o dönem içerisinde öyle suistimallere adını atmış ki şu anda ben sizlere bir belge açıklayacağım. Diyor ya, dürüstlük abidesi... Hani 'yolsuzlukların peşini bırakmam' diyor ya... Bakın elimdeki belgeyi açıklıyorum. Ben boş dosya açıklamıyorum, belge açıklıyorum. Altında kapı gibi Kılıçdaoğlu'nun oluru var. Belge şöyle: ''ÖSYM tarafından sınav günlerinin dolu olduğu, yakın zamanda yapılan sınavla yeterli sayıda başvurunun alınamadığı, 1998 yılından sonra sınavların yapılması halinde atamaların gecikebileceği... Söz konusu pozisyonlarda görev almak isteyenlerin talepleri doğrultusunda atamalarının gerçekleştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir..' Tarih 14 Temmuz 1998. Olur imzası Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi ben soruyorum: Nasıl oluyor da ÖSYM sınav yapamıyor? Hani bu son zamanlarda ÖSYM üzerinde geçiniyor ya... Şimdi bunun cevabını ver Bay Kemal. Nasıl oluyor da yeterli başvuru alınamıyor. Bu söz konusu pozisyonlar neler? O pozisyonlara başvuranlar kimler? Esas soruya geliyorum: Sayın Kılıçdaroğlu, SSK'ya bu şekilde kimleri atadınız? O atananlar kimler? Sizinle bir akrabalıkları var mı? Soyadları, sizin eski soyadınızla, eşinizin eski soyadıyla aynı olan kaç kişi bu şekilde işe alındı? Dürüstsünüz ya, mertsiniz ya, Gandi'siniz ya, bu sorulara yanıt verin. Bunları Mecliste de biz yüzüne vurduk, ama cevap alamadık. AK Parti'yi kurdukları andan itibaren, dürüst, seviyeli, tutarlı siyasetin peşinden koştuklarını vurgulayan Başbakan Erdoğan, siyasetin asla yalanla, iftirayla ve gerçekleşmesi mümkün olmayan vaatlerle anılmasını istemediklerini söyledi. Erdoğan, siyasetin arınması, temizlenmesi için mücadele verdiklerini ifade etti. Başbakan Erdoğan, ''Ne yazık ki CHP'si, MHP'si, BDP'si siyaseti paçasından tutup aşağılara çekmek için yoğun gayret gösteriyorlar. Tıpkı geçmişte olduğu gibi. Şu anda da CHP, MHP, BDP, terör örgütü, Ergenekon; yanlarına o bir kısım medyayı da alarak aynı hizaya geçtiler'' dedi.