Başbakan, asgari ücret tartışmasına son noktayı koydu

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretin tekrar 1300 lira altına düşeceği tartışmalarına son noktayı koydu. Yıldırım, “Yıl sonuna kadar vergi bildirimi ne olursa olsun asgari ücret düşmeyecek. Yıl sonuna kadar almaya devam edecekler vergiden dolayı kayıpları olmayacak” dedi.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Bu sırada mağduriyete uğradığını, haksızlığa uğradığını söyleyen memurlar, vatandaşlar, iş alemi, bürokrasi, yargı ve ordudan var. Bütün bunların bir kez daha gözden geçirilmesi için bakanlıklarımız, valiliklerimiz bir birim oluşturdular. Bu birimlere müracaatlar yapılacak. Bunlar tamamlandıktan sonra tek tek üzerine gidilerek kontrol edilecek. Hakikaten böyle bir mağduriyet söz konusu mu, değil mi bunlar ortaya çıktıktan sonra bir haksızlık yapılmışsa eski haline döndürülecek."