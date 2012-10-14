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Spor

Başbakan, Alex'ten Türkiye'yi temsil etmesini mi istedi?

Erdoğan'ın, F.Bahçe'den ayrılan Alex de Souza'ya çok önemli bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı

14 Ekim 2012 12:11

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkesine dönen Alex de Souza'dan, Brezilya'da yapılacak olan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etmesini istediği öne sürüldü.

Erdoğan'ın, F.Bahçe'den ayrılan Alex de Souza'ya çok önemli bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

TRT Spor'da yayınlanan Futbol Ateşi programında öne sürülen iddiaya göre; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Alex de Souza'ya Türkiye'den ayrılmadan önce, 24-28 Kasım tarihlerinde Brezilya’nın Rio De Janerio kentinde düzenlenecek çok önemli bir konferansta Türkiye'yi temsil etmesini teklif etti.

Başbakan'ın, yıldız futbolcuya "Konferansta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonluğu adaylığımız ile gelecek yıl ülkemizde düzenlenecek 2013 Gençler Futbol şampiyonasının tanıtımını yapacağız. Senin o konferansta Türkiye'nin yüzü olmanı ve federasyonla birlikte bizi temsil etmeni istiyorum" dediği iddia edilirken Alex de Souza'nın da bu teklife olumlu baktığı öğrenildi.

Brezilyalı futbolcu Türkiye'den ayrılmadan önce "Ben ve ailem artık yüzde 50 Türk, yüzde 50 Brezilyalı olarak öleceğiz" ifadelerini kullanarak Türkiye'ye olan sevgisini de dile getirmişti.

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