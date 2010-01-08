Başbakan aldatan karısını affetti

Milletvekili eşi Iris’in ihanetini, intihar girişiminin ardından öğrendiğini açıklayan Peter Robinson, “Pişman olduğu için onu affettiğini” söyledi.



Kuzey İrlanda’da başbakan statüsündeki 1. Bakan, Demokratik Birlik Partisi lideri Peter Robinson (62), bazı atamalar hakkında duyuru yapması beklenirken, özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla herkesi şaşırttı. Önceki gün TV ekranına çıkan Peter Robinson, ağlamamak için kendisini zor tuttuğunu belli eden bir sesle karısı tarafından aldatıldığını açıkladı. Milletvekili eşi Iris’in (61) ihanetini marttaki intihar girişiminden sonra öğrendiğini belirten Robinson, “İlk anda ayrılmak istedim, ancak daha sonra 40 yıllık evililiğimizi ve eşimin bana her alanda vermiş olduğu desteği düşünerek evliliğimi kurtarma kararı aldım” dedi. Peter Robinson, “hep sadık kaldığı eşini sevdiğini, yaptığından pişman olduğu için onu affettiğini” söyledi.



Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık parlamentolarında seçim bölgesi Strongford’u temsil eden Demokratik Birlik Partisi Milletvekili Iris Robinson, geçen 28 Aralık’ta “psikolojik rahatsızlığı nedeniyle” siyaseti bırakma kararı aldığını açıklamıştı. Iris Robinson, kocasından önce yaptığı açıklamada da, “psikolojik sorunlarının kişiliğini değiştirdiğini, bu süreçte kısa süreli bir ilişki yaşadığını, içine düştüğü utanç ve pişmanlık yüzünden 10 ay önce intiharı denediğini” itiraf etti.