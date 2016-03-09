Davutoğlu: Vize muafiyeti için muhalefetin desteğine ihtiyacımız var, en azından köstek olmasınlar

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Resepsiyonu ile 35. yıl galasına katıldığı YASED resepsiyonunda konuştu. Davutoğlu, "AB ülkelerine Haziran ayında inşallah vize muafiyeti başlayacak. Muhalefetin desteğine ihtiyacımız var. En azından köstek olmasınlar. Vize muafiyeti 50-60 yıllık bir rüyadır, bunu gerçekleştireceğiz" dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"AB ülkelerine Haziran ayında inşallah vize muafiyeti başlayacak. Muhalefetin desteğine ihtiyacımız var. En azından köstek olmasınlar. Vize muafiyeti 50-60 yıllık bir rüyadır, bunu gerçekleştireceğiz."

"Vaatlerimizin yüzde 82'sini reformların yüzde 50'sini gerçekleştirdik. İstanbul'da büyük bir finans merkezi kuracağız.

"Enflasyonda geçen ay bir düşme gözlendi.

"Reformlar yapılamazsa rekabetçi yönünüzü kaybedersiniz. Niteliksel dönüşüm için vereceğiniz her proje destek bulacaktır. Dönüşüm programının takibini yakından yapıyoruz. Uygulamadaki sorunları bizlerle paylaşın.

"Mülteciler konusu vicdani bir konudur. Gereğini yapıyoruz.

"Biz, Türkiye'deki hiçbir sermayeyi, yabancı sermaye olarak görmüyoruz. Türkiye'ye yatırım yapan kim olursa olsun, bu ülkenin asli unsurudur. Hangi ülkeden gelmiş olursa olsun, bu ülkeye güvenen kim olursa olsun bizim fahri vatandaşımızdır, ekonomimizin ise asli unsurudur. Onun için Türkiye'ye yatırım yapan bütün uluslararası yatırımcıları, Türk ekonomisinin ayrılmaz parçaları olarak görüyoruz, hiç kimseyi yabancı görmüyoruz.

"4 yıl için siyasi istikrarın garantisini veriyoruz. Popülizme ve kısa dönemli siyasi kazanca sapmadık.

"İstanbul'da büyük bir finans merkezi kuracağız.

"Sadece seçimi kazanmadık, siyasi istikrarı tehdit eden en büyük olgu olarak görülen terörle mücadeleyi etkin şekilde sürdürüyoruz. Bugün huzurunuza gelirken 2 saat kadar önce Sur'daki operasyonların da tamamlandığı bilgisiyle geldim. Türkiye'nin istikrarını tehdit eden odak kim olursa olsun buna izin verilmeyecektir.

"Dönüşüm programının takibini yakından yapıyoruz. Uygulamadaki sorunları bizlerle paylaşın.

"(AB ile uzlaşma) Liderler kaderin ortak olduğunu hissettiler."