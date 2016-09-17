Başbakan Ağrı'da: Suriye'de ve Irak'taki oyunu Türkiye'de oynamaya çalışıyorlar

Son dönemde güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasındaki şiddetli çatışmaların sürdüğü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine giden Başbakan Binali Yıldırım, "Nasıl Suriye'de Irak'ta bir ulusu, bir ülkeyi yok etmeye çalışıyorlarsa Türkiye'de de aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bu oyunun farkındayız." dedi

Başbakan Binali Yıldırım, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Tendürek Dağı Gökçebulak köyü mevkisinde PKK'lı teröristlerce korucu noktalarına düzenlenen saldırıda şehit olan köy korucularının ailelerine yaptığı taziye ziyaretlerinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, konuşmalarında yaptığı dış güçlere ilişkin vurguyu biraz daha detaylandırmasını istemesi üzerine Başbakan Yıldırım, "Ülkemiz, uzun yıllardan beri terörle amansız bir mücadele yapıyor. Dönüp baktığımızda, bu mücadelenin gerisinde şehitlerimiz var, masum, günahsız binlerce insanımız var. Dolayısıyla terör hiçbir sorunumuzu çözmüyor. O halde çözüm ne? Çözüm terör örgütünü milletimizin arasından, Kürtlerin, Türklerin arasından çıkarıp, milletimizin kardeşliğini, birliğini, beraberliğini bozmaya çalışan bu alçak örgütü ve mensuplarını bu topraklardan tamamıyla temizlemek." diye konuştu.

Yıldırım, "Operasyonlar hız kesmeden devam edecek. Ne kadar devam edecek? Bütün vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yüzde 100 temin edilinceye kadar devam edecek. Yine bu alçak terör örgütünün, bu canilerin korucularımıza, jandarmamıza, polisimize, askerimize yönelik saldırıları tamamen bitinceye kadar devam edecek. Bu konuda asla ve asla bir gevşeme, bir rehavet söz konusu olmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

"Terör örgütlerinin kumanda merkezi hep aynıdır, terör örgütlerinin kutsalı yoktur" diyen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terör örgütleri kim parayı verirse ona hizmet ederler. İşte Kürtlerin sorunlarını, dertlerini halletmek için mücadele ettiğini söyleyenler, burada görüyorsunuz Kayakent'te, Gökçebudak'ta, Somkaya'da Kürt kardeşlerini kahpece katlediyorlar, şehit ediyorlar. Bu mudur Kürtlerin sorununu çözmek, bu mudur Kürtlerin hakkını, hukukunu aramak? Onları öldürmekle mi, onları şehit etmekle mi başaracaksınız? Bu bir oyundur, küresel bir oyundur. Nasıl Suriye'de, Irak'ta bir ulusu bir ülkeyi yok etmeye çalışıyorlarsa, Türkiye'de de aynı şeyi, aynı oyunu oynamaya çalışıyorlar. Bu oyunun farkındayız, Ağrı da bu oyunun farkında, Edirne de bu oyunun farkında, 79 milyon vatan evladı bu oyunun farkında. Ama bunların efendileri ve taşeronları, bu işe kim bulaşmışsa iyi bilsin ki bu sefer yanlış adresteler. Bu milleti tarihin hiçbir döneminde hiçbir alçak güruh yenemedi, bundan sonra da yenemeyecek. Kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi kimse bozamayacak. Bu gençlerimizin, bu fidanlarımızın geleceğini asla karartamayacaklardır."

Milletin huzurunu sağlayacağız