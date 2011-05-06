Başbakan: Adam öldürerek özgürlük istenmez

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, “Adam öldürerek temel hak ve özgürlükler istenmez, adam öldürerek bu ülkede demokrasiden bahsedilmez, adam öldürerek iş başına gelmek eşkıyanın işidir” dedi.



Osmaniye’nin Devlet Bahçeli Bulvarı’nda düzenlenen mitingde, Kastamonu’dan Ankara’ya dönen konvoya yapılan saldırı öne çıktı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





'Beyaz gömleğimizi giydik'



“Biz bu yola beyaz gömleğimizi giyerek çıktık. Biz bu yola elimizi değil, bedenimizi değil, canımızı koyarak çıktık. Hainlerin, korkakların, alçakların kalleşçe saldırılarına bugüne kadar boyun eğmedik. O hainleri, o hainlerle birlikte onlara tetik çektiren efendilerini, sahiplerini er veya geç bulacak, akan şehit kanlarının hesabını onlardan tek tek soracağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.



Güvenlik güçlerimize yapılan bu alçakça saldırılar, asla ve asla tesadüf değildir. Partimizin Türkiye genelinde teşkilatlarına yapılan saldırılar, atılan molotof kokteylleri tesadüf değil.



12 Haziran seçimleri öncesinde birileri millete korku salarak, sokakları ateşe vererek, güvenlik güçlerine kurşun sıkarak, demokratik, özgürlük ortamını hedef alıyorlar. Açıkça söylüyorum, bunlar taşerondur, taşeron ihale aldılar. Aldıkları ihalenin gereğini yerine getiriyorlar. Lafa geldiği zaman demokratlar. Hak ve özgürlüğün gereği bu değil. Adam öldürerek bu ülkede temel hak ve özgürlük alınmaz. Adam öldürerek iş başına gelmek, eşkıyanın, çetenin, teröristlerin işidir. Tabii ki bunlara ihale verenler de ortaya çıkacak. Onların da maskeleri düşecek. Hangi çeteyse, terör örgütüyse, hangi kirli odaksa onlardan da bu ihanetin, bu alçaklığın hesabını soracağız.





'Siyasi vampirler'



Kim ki bu oyuna gelip kardeşine karşı tezgaha gelirse, kim ki bu olaylardan etkilenip öfkesine hakim olamazsa bilin ki terör hedefine ulaşmıştır. Sağduyuyla hareket edeceğiz. Sakin olacağız. Siyaset adı altında gençlerin kanından beslenen vampirlere, istismarcılara sesleniyorum. Gençlerin eline molotof kokteylleri verenlere, canilere, fırsatçılara sesleniyorum; gençlerin kanından beslendiğiniz artık yeter, kendi ikbaliniz için söndürdüğünüz ocaklara artık yeter. Diyoruz ki insanlığınız, vicdanınız varsa, sorumluluğunuzu hatırlayın. Bu çirkin yoldan geri dönün. “





'Ortadoğu’yla alakası yok'



Aysel Tuğluk’un “Kötü şeyler olacak” sözleri için de Erdoğan şunları söyledi: “BDP, demokratik yollarla değil, terör örgütünün destekleriyle bir yere varmanın gayreti içerisinde ve desteği orada bulmaktadır. Yaklaşık 20-25 katrilyonu bulan yatırım Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yapılmıştır. Bunların olduğu bir süreci bu şekilde değerlendirmek çok çok yanlıştır.Bu bir farklı şekilde meydan okuma yöntemidir. Ne Kuzey Afrika’da ne Ortadoğu’da olanla bunların yaptıklarının yakından uzaktan alakası yok. Bir defa oralarda demokratik ortam söz konusu değil.”







'Güvenlik artırıldı'



Başbakan Erdoğan’ın konvoyundaki güvenlik önlemleri, bir polisin şehit olmasıyla sonuçlanan saldırı sonrası artırıldı. İstanbul’da Erdoğan’ın konvoyundaki yakın korumaları ciplerin camından çıkardıkları silahlarla tetikte beklediler. Erdoğan miting için Adana’dan Osmaniye’ye helikopterle giderken de havada ağır silahlı iki Kobra helikopteri Başbakan’a eşlik etti.











