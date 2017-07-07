Başbakan: 'Adalet Yürüyüşü' kabak tadı verdi, bu işi burada bitirmek lazım

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" ile ilgili olarak "Artık kabak tadı verdi. Bu işi burada bitirmek lazım" dedi.

Ankara Güvenpark'tan yola çıkan "adalet yürüyüşü" korteji, bugün İstanbul il sınırını geçti. 23 gündür süren yürüyüşe bugüne dek çok sayıda vatandaş destek verdi.

Ankara'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Hiçbir ihtimali göz ardı etmeden güvenliğin en üst düzeyde alınması için gereken her şey yapılıyor. Güvenlik birimleri bu yürüyüşün bir provokasyonla karşılaşmaması için büyük çaba gösteriyorlar. Bu yürüyüş esnasında yollardaki hayatın doğal akışı da bozuluyor. Bunu dikkate alması gereken bu yürüyüşü tertip edenlerdir. İtinalı davrandıklarını söylemek isterim. Ancak artık bu iş maksadına erişti, daha fazla sürdürmenin anlamı yok. Ana muhalefet partisinin genel başkanı açıklamasını yaptı. Açık hava toplantısıyla bu eylemi tamamlayacaklarını ifade etti. Sükunet içinde herhangi bir taşkınlığa meydan vermeden bu eylemi tamamlamış olurlar. Bu işte ısrar etmek yollarda, meydanlarda mağdur olan vatandaşa eziyet olur. Ana muhalefet partisine de eziyete dönüşebilir. Bunun yeri yollar değil, Meclis'tir. Artık bu kabak tadı vermeye başladı, bu işi miting sonrası bitirmek lazım."



(Kıbrıs görüşmeleri) "Ada'da kalıcı adil eşit paylaşımı esas alan bir çözüm arzu ederlerse bir daima yapıcı olmaya devam edeceğiz. Olmaması halinde de dünyanın sonu değil. Hayat devam ediyor. Kuzey Kıbrıs'a yaptıklarımız bundan sonra da devam edecek."