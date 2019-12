Başbakan açtı: Bomonti-Kağıthane arası 5 dakika...

T24 -

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Dolmabahçe-Bomonti arası kara yolu tüneli ile kavşak ve bağlantı yollarının açılışı dolayısıyla düzenlenen töreninde konuşan Erdoğan, değişimin bu ülkenin, milletin damarlarına, genlerine işlediğini söyledi.''Bu millet her zaman değişimden yana oldu, bu millet her zaman özgürlüklerden yana oldu'' diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:''Bizim aziz milletimiz, sizler, statükocu zihniyetten değişime direnen anlayışlardan her zaman rahatsız oldunuz, bunu biliyorum. Onları tarihin tozlu sayfalarına siz mahkum ettiniz. Bundan sonra da siz mahkum edeceksiniz, bunu da biliyorum.Statüko bu milletin ufkuna dar gelir. Durağanlık, bizim milletimize göre değildir. Olduğu yerde saymak, olduğu yerde kalmak bizim milletimize göre değildir. İşte onun için değişeceğiz, sürekli değişeceğiz. Sürekli kendimizi yenileyecek, her yakaladığımız hedefle birlikte kendimize yeni hedefler belirleyeceğiz''Hazreti Mevlana'nın ''Her gün bir yerden göçmek ne güzel, Bulanmadan donmadan akmak ne iyi. Dünle gitti cancağazım, Düne ait ne varsa bugün yeni şeyler söylemek lazım'' dizelerini hatırlatan Erdoğan, ''Biz de bugün yeni şeyler söylüyoruz'' dedi.Erdoğan, 78 yıldır Türkiye'nin kalkınmasına, büyümesine, ilerlemesine ayak bağı olan, Türkiye'nin enerjisini tüketen, değişimin önünde büyük bir engel teşkil eden Anayasada en kapsamlı değişikliği yaptıklarını ifade ederek, şunları söyledi:''12 Eylül'de Türkiye yenilenmiş bir anayasa ile daha demokratik, daha özgürlükçü bir anayasa ile farklı bir döneme adımını atacaktır. 12 Eylül sabahından itibaren İnşallah Türkiye bambaşka bir ülke haline gelecektir. Geleceğe daha güvenle, daha umutla bakacak. Şundan hiç şüpheniz olmasın; 12 referandumunda değişim kazanacak, demokrasi kazanacak, özgürlükler kazanacak, ülke kazanacak, millet kazanacak. 12 Eylülde kaybeden evellallah darbeciler olacak, çeteler olacak. hukuk dışı örgütlenmeler olacak. Kaybeden değişime direnen, bu ülkeyi olduğu yerde saymaya mahkum edenler olacak. 12 Eylülde son sözü millet söyleyecek, son kararı millet verecek. Ben aziz milletin ferasetine güveniyorum.''İstanbul'un Avrupa kültür başkenti olması için yoğun çaba sarf ettiklerini, şu anda birçok ulusal ve uluslararası etkinliklerle çalışmaların devam ettiğini anlatan Erdoğan, kentin son dönemde çok sayıda organizasyona ev sahipliği yaptığını, dünyada adından söz ettirdiğini kaydetti.Çabalarının kararlılıkla sürdüğünü belirten Erdoğan, ''Bizim ulaştığımız seviyelere başkalarının hayalleri dahi ulaşamaz. Biz boş laf üretmiyoruz, biz kuru sıkı atmıyoruz, biz iş üretiyoruz ve ürettiğimiz işler de 81 ilde kendini gösteriyor'' dedi.Çok önemli bir hususu da paylaşmak istediğine dikkati çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:''Evet deyince aklınıza ne geliyor? Niçin evet? Kadınlarımız, çocuklarımız, özürlülerimiz, yaşlılarımız, şehitlerimiz, dul ve yetimler, gazilerimizin her alanda avantajlı olmalarını sağlamak için 12 Eylül'de 'evet' diyoruz. Çocuk istismarının önüne geçilmesi için 'evet' diyoruz.Bu, milletin bir projesi. Bu, darbe anayasasını kenara itip milletin anayasasına 'evet'tir. Kişisel verilerin ancak kanunlarla öngörülen hallerde veya kişinin rızasıyla işlenebilmesine 'evet'. Biz bunun için bu mücadeleyi veriyoruz. Fişlemenin tarihe karışmasına 'evet' diyoruz. Bu milletin evlatları devlet dairelerinde, şurada burada fişlenmesin. İşte hatırlatıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yurt dışına çıkış özgürlüğünün genişletilmesine 'evet'. Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğüne 'evet'. Ben sadece şunu söylüyorum; durmak yok, yola devam.''Türkiye'nin yollara, otobanlara, hızlı tren hatlarına, havaalanlarına, daha yaygın hava ve deniz taşımacılığına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Erdoğan, ''Türkiye büyüyor, Türkiye'nin ekonomisi büyüyor, ama Türkiye'nin demokrasisi de güçleniyor, onun için 'evet'. Türkiye büyüdükçe, çok daha büyük yollara, gönül yollarına ihtiyaç var. Yollar arttıkça Türkiye çok daha fazla üretir. Ama altını çizerek ifade ediyorum; yol yapmakla iş bitmiyor, mesele bitmiyor. Türkiye'nin her tarafını bölünmüş yollarla donatırken, eş zamanlı olarak demokrasi otobanını da inşa etmek, siyaset yolunu da temizlemek zorundayız'' şeklinde konuştu.Başbakan Erdoğan, ''Lafla milliyetçilik olmuyor. Ben burada MHP'nin tabanına değil, yönetimine sesleniyorum. MHP tabanındaki kardeşlerim de onlar gibi düşünmüyor. Merkez Bankasının kasasında onlardan görevi devraldığımızda ne vardı biliyor musunuz? 26,5 milyar dolar vardı. Şimdi 75 milyar dolar var. Yolsuzlukların olduğu bir iktidar kasayı böyle güçlendirebilir mi?'' şeklinde konuştu.İstanbul'un değişim ruhunu ve değişim felsefesini, bozulmadan, yıpranmadan, çürümeden tüm Türkiye'ye taşımaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, 36 ilde katılacağı mitinglerde halkla bütünleşeceğini bildirdi.Erdoğan, ''Ancak sizlerden özel bir ricam var. Bakın, şu anda bir aradayız, buradan dağılacağız. Diyorum ki; en yakınınızdan başlayıp, ulaşabileceğiniz en uzak noktadaki dostunuza kadar şurada 12 Eylül için bütün gücümüzü kullanmalıyız. 55 günümüz var. Gece gündüz demeden çalışacağız. Bu proje, bu değişiklik, benim partimin projesi değildir. Bu proje, şahsımın veya birkaç kişinin projesi değildir; milletin, sizin projenizdir. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Çünkü, milletim bize şunu söyledi; 'Bu darbe anayasasından bizi kurtarın' dedi. Tüm kamuoyu araştırmalarında bize bunu söyledi. 'Bizi bundan kurtarın' dedi. Onun için gece gündüz demeden çalışacağız. Biz koşacağız. Tüm Anadolu'yu bakan arkadaşlarım, genel başkan yardımcılarım, tüm teşkilatımızla koşacağız. Tüm gönül veren kardeşlerimle koşacağız. Onun için diyorum (durmak yok, yola devam)'' diye konuştu.Başbakan Erdoğan, törene katılanlardan ayağa kalkmalarını isteyerek, onlarla ''Beraber yürüdük biz bu yollarda/Beraber ıslandık yağan yağmurda/Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda/Bana her şey sizi hatırlatıyor'' şarkısının sözlerini söyledi.Erdoğan, konuşmasını 12 Eylül'de yapılacak referanduma atıfta bulunarak, ''Derdimiz memleket, kararımız evet'' sözleriyle tamamladı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışı yapılan Dolmabahçe-Bomonti tünelinin ilk geçişini kendi kullandığı makam aracıyla yaptı.Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından sahneye gelen Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanları Hayati Yazıcı ve Faruk Çelik, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile kurdele keserek, İstanbul Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan Dolmabahçe-Bomonti arası karayolu tüneli ile kavşak ve bağlantı yollarının açılışını yaptı.Bu sırada aralarında çocukların da bulunduğu bir grup, sahneye çıkarak İngilizce olarak ''Mr. Erdoğan, do you have one minute for us?'' (Sayın Erdoğan, bizim için bir dakikanız var mı?) yazılı döviz açtı.Atılan konfetilerin ardından kürsüden ayrılan Erdoğan, makam aracına kadar bir süre yürüdü. Bu sırada bir genç, vatandaşlarla sohbet eden Başbakan Erdoğan'ın elini öptü.Başbakan Erdoğan, daha sonra kendi kullandığı makam aracıyla resmi açılışı yapılan Dolmabahçe-Bomonti tüneline hareket etti. Makam aracında Erdoğan'ın yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yer alırken, arkasında İçişleri Bakanı Beşir Atalay bulundu.Tünele konfetiler atılırken giriş yapan Erdoğan ve beraberindekilerin yolculuğu 6 dakika sürdü.Başbakan Erdoğan'ın tünelden geçişi sırasında tünel trafiğe kapatıldı.Erdoğan, buradan, geçen yıl açılışı gerçekleştirilen Bomonti-Kağıthane tünelini de kullanarak, Sütlüce'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yatırım ve Hizmetleri Bilgilendirme Merkezine geldi.İstanbul'da 6 yılda yapılan, devam eden ve planlanan tüm yatırım ve hizmetleri maketler ve fotoğraflar üzerinden bir arada görme imkanı sunan merkezi gezen Erdoğan'a, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu eşlik etti.Erdoğan, özellikle Haliç Metro Geçiş Projesinin maketiyle yakından ilgilendi ve ilgiyle inceledi.Topbaş'tan projeler hakkında bilgi alan Başbakan Erdoğan, bazı projelere yönelik önerilerini sundu.Başbakan Erdoğan merkezden ayrılırken bir grup Arap turistle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.