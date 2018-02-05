Başbakan açıkladı: Türkiye'ye 94 roket saldırısı yapıldı, 7 sivil şehit oldu!

Başbakan Binali Yıldırım Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtını değerlendirdi. Yıldırım, Türkiye'ye 94 roket saldırısı yapıldığını açıkladı.

Yıldırım, Kilis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Hatay’a 60, Kilis’e 34 olmak üzere 94 saldırı düzenlendi. Operasyonlarda 7 şehit, 113 yaralımız var. 15 günde 538 hedef imha edildi, 935 terörist etkisiz hale getirildi. Vatandaşımızın atılan roketlerden moral bozukluğu yok, aksine hırslanmış durumdadır. Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duydum

Türkiye bu bölgede barışın istikrarın adresidir. Türkiye sadece 81 milyon vatandaşı için değil, güneyinde yaşayan Müslüman kardeşlerinin geleceği, huzuru için de büyük bir mücadele vermektedir.

Müttefiklerimizin teröristlerle işbirliği yapması bizi ve milletimizi rahatsız ediyor."