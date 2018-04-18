Başbakan açıkladı; seçimler neden 24 Haziran'a alındı?

Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerin 24 Haziran'da yapılmasını öngören kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasının ardından basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede seçimlerin erkene alınmasının gerekçesi olarak toplumda seçimlerin erkene alınması beklentisini gösterdi. Yıldırım "3 Kasım'da seçimlerin yapılması yönünde partimiz tarafından irade beyan edilmesine rağmen, seçimlerine erkene alınması yönündeki beklenti azalmamış, artmıştır. Vatandaşlarımız bu değişikliğin bir an önce yürürlüğe girmesini beklemektedir" açıklamasında bulundu.

Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı milletvekili ve muhtar seçimleri yapılacaktır. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Bilindiği gibi dün grup toplantısında Bahçeli erken seçim yapılması yönünde bir beyanatta bulunmuş ve kamuoyuna duyurmuştur. Ertesinde Cumhurbaşkanı‘mız ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Ardından Cumhurbaşkanı’mız başkanlığında partimizin yetkili kurulları seçilerin 24 Haziran’da yapılması kararlaştırıldı.

Anayasa’nın kabulünden sonra bazı maddeler hemen yürürlüğe girmiş bazılarının da yapılacak ilk seçimlerin ardından yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştır.

3 Kasım 2019'da yapılması gerekiyordu. Neden değişti bu tarih diye bazılarınız merak edebilir. 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylamasıyla birlikte parlamenter sistem değiştirilmiş, halkımızın kabul oylarıyla Cumhurbaşkanlığı sistemi yerini almıştır.

Neden erken seçime gidiliyor?

3 Kasım'da seçimlerin yapılması yönünde partimiz tarafından irade beyan edilmesine rağmen, seçimlerine erkene alınması yönündeki beklenti azalmamış, artmıştır. Vatandaşlarımız bu değişikliğin bir an önce yürürlüğe girmesini beklemektedir.

Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu jeopolitik gelişmeler ve güvenlik konuları da buna dahil olduğunda böyle bir karar alınması gerekmiştir.

İki yıla yakındır başbakan olarak görev yapıyorum. 2 yıl kısa bir süre olabilir ama Türkiye siyasi tarihinin çok önemli olaylarını yaşadığımız bir süre olarak akıllarda kalacaktır.

Seçimleri de yaptıktan sonra 2023 hedeflerimize yönelik ülkemizde çalışmalar devam edecektir. Seçimlerin ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Seçimlere katılacak siyasi partilere başarılar diliyorum.

Son başbakan olarak 16 ay daha süreniz var neden erken seçime gidiyorsunuz” diye soruluyor bazen. Ülkemin geleceği milletimi geleceği benim şahsımın ikbalinden geleceğinden çok daha önemlidir. Bundan sonra da milletim için çalışmaya devam edeceğim."