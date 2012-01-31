-Başbakan açık mikrofonun kurbanı oldu MADRİD (A.A) - 31.01.2012 - İspanya Başbakanı olarak ilk AB zirvesine katılan Mariano Rajoy, açık mikrofon kurbanı oldu. Brüksel'de yapılan AB zirvesinde Finlandiya Başbakanı Jyrki Katainen ile sohbet ederken, kameralara yakalanan ve açık olan mikrofonun farkına varmayan İspanya Başbakanı Rajoy, konuşması sırasında ''Bu cuma istikrar yasasını yaptık, gelecek cuma finans reformu gelecek. Ondan sonra da çalışma reformu. Çalışma reformu bana bir genel greve mal olacak'' dedi. Rajoy, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile sohbetinde de, ''Her zaman zor ama şimdi en zoru gelmeye başlayacak. Şimdi daha karışık konular geliyor. Bize çok kötü bir miras bıraktılar, kamu açığı yüzde 8'den fazla. Bu yılki ekonomik büyüme tahminleri çok kötü'' ifadelerini kullandı. Rajoy'un açık mikrofona yakalanan sözleri İspanyol basınında manşetlere taşındı.