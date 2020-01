Başbakan: HDP 1 milyon oy kaybetti, o vatandaşlara teşekkür ediyorum

AKP il başkanları toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, "İnşallah bu illerimizde daha çok çalışarak en kısa zamanda temsil hakkı kazanacağız. Milletvekili çıkaramadığımız Şırnak, Hakkâri ve Tunceli’de AK Parti’ye oy vermiş seçmenlerimize sesleniyorum. Sakın ola ki temsil edilmediklerini düşünmesinler. AK Parti, şu anda Meclis’teki 317 milletvekiliyle Hakkari’nin, Şırnak’ın, Tunceli’nin temsilini yapmaktadır" dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu AKP il başkanları toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Kulağımız milletin sesiyle, perspektifimiz milletin vizyonuyla şekillendi. 7 Haziran'da verilen mesajı aldık ve yol haritamızı belirledik. Biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. Asla tartışmaya açmadık milletin oyunu, biz her zaman doğru anlama yolunda olduk.

Milletimiz bütün partilere bir araya gelip uzlaşın dedi, biz daha o akşam balkon konuşmamızda milletin sözünün üstüne söz olmayacağını söyledik ve söz verdik. Yaklaşık 5 ay sonrasında şunu ifade ediyorum ki bu zafer bize 7 Haziran akşamı verdiğimiz sözleri tuttuğumuz için verildi. Milleti yalnız bırakmadığımız için geldi. Çünkü millet, kendisiyle yürüyenleri bilir. Türkiye’yi hükümetsiz bırakmamak için samimiyetle gösterdik. Milletin verdiği diğer mesajları diğer partilerin yeterince anlamadığı ortaya çıktı. Elini taşın altına koyan da koymayan ortaya çıktı.

Bu emaneti bize teslim eden millete bütün neferlerimize bir kere daha söz veriyoruz biz milletimiz için ne söz verdiysek onun gereğini yaparız. Aynı dönemde yaşanan geçici durumun ülkeye bir istikrarsızlık getireceğini söyleyen odaklar gecikmedi. Çakallar puslu havayı sever demiştim, farklı terör odakları sanki bir yerden düğmeye basılmış gibi harekete geçti. Düne kadar birbirine düşman olan terör gruplarının birleştiğine şahit olduk. 20 temmuz 23 temmuz arasını asla hafızamdan silmeyeceğim

Bu terör odaklarına gereken cevabı verdik. İster geçici bir dönem ister kalıcı dönem için olsun, görevde olduğu sürece gerekeni yapma hususunda 1 saniye dahi gecikme göstermez.

Suruç ve Ceylanpınar’dan hemen sonra bütün terörist odaklara karşı huzur ve demokrasi operasyonu başlattık.

Terörün kökü kazınıncaya kadar bu mücadelemiz kararla sürecek. Doğu ve Güneydoğu’da birçok köy de AKP için hükümete güvenmeyin dediler. İşte bu 1 Kasım’dan sonra seçim zaferini yaşadığımız ertesi günde güvenlik toplantısı yaparak, güvenlik birimlerimizi hepsine net olarak şunu söyledik; türkiye2nin dağları temizlene kadar bu mücadele devam edecek.

Ve o toplantıda genel kurmay başkanı şunu söyledi; günlerce o tepeleri teröristlerden temizlemek için mücadele eden askerlerimizin komutanları birkaç günden sonra artık nöbet değişimi vakti geldi, başka birliklere göndereceğiz dediklerinde hedeflediğimiz tepelere bayrak dikmeden kimse bizi çağıramaz cevabını verdiler.

Ben şu an dahi, milletin demokrasinin kalıcılığı için kahraman askerlerimizi polislerimi hürmetle milletle selamlıyorum. O kahramanlar o dağlarda, mayınla döşenmiş engelleri varken, Türkiye’nin huzurunu korurken birileri seçim hükümetinde görev almayı bile kabul etmediler. Her türlü siyasi riski alarak bu milletin evlatlarıyla, kim bizim arkamızda diye düşünmeden her an AKP neferleri olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Muhalefet partileri terör örgütünün tezlerini savunarak bizi suçladılar, polise ve askere de aynısını yaptılar.

'Fransa'dan ders almaları lazım'

Biz suçluları yakalamaya çalışırken onlar bizi suçlama yarışına girdiler. Fransa’da 3 gündür yaşanandan hepsinin ders alması lazım. Sadece o ülkenin hükümeti bakanlarını ve yönetici birimleri değil, herkes sınavdadır. Millet bu sınavı kaybedenleri gösterdi. Bu milletin başında bela dolaşırken, terör organize ederken onlarla mücadele edenlere saldırıp o terör edenleri masum göstermeye çalışanları masum görmeyiz.

'Her ilde oy artırdık'

7 Haziran’dan 1 Kasıma kadar geçen süre Türkiye'nin yegane umudu AK Parti'dir, AK Parti olacak. 1 Kasım öncesi yol haritamızı çizmiş olarak milletin karşısına çıktık, milletimiz oyunu verdi. Her bir arkadaşımın her bir ferdinin büyük payı var. Bunu siz yazdınız, bütün teşkilatımızı yerel yönetimlerimizi kadın kollarımızı selamlıyorum, alınlarından öpüyorum.

Değerli arkadaşlarım, önceki seçimlerde olduğu gibi 1 Kasım seçimlerinde de bir çok kesimden oy aldık. Her ilde oy arttırdık.

Partimiz bugüne kadar girdiği seçimlerde en yüksek oyu aldı. 4,8 milyon aldık, yaklaşık 5 milyon seçmenin kalbine girmeyi başardık. Onun için 1 kasım akşamı Konya’da bu bereketli topraklara sevgi tohumu ekmeye geldik dedik, nice milyonların kalbine girmeye hazırız. Gönüllere girmek için geliyoruz, yıkmak için değil.

'Ayrım yapmayacağız'

En yakın takipçimiz CHP’den 11 milyon fazla oy aldık, meclisteki diğer partilerin aldığı oyların toplamından daha fazlasını aldık. Hatırlarsanız hep beraber bize geldiler, yetişemediler bize.

Sadece özellikle Aksaray, Bayburt, Erzincan, Karabük, Kilis, Kütahya, Yozgat ve bir çok başka ilde tulum çıkardık.

Burada tulum çıkaran il başkanlarına belediye başkanlarına sizler bize oy vermeyenleri temsil edeceksiniz. Özellikle tulum çıkardığımız yerdeki bize oy vermeyen vatandaşlar bilsin ki ne talep ederse yapılacaktır. Ayrım yapmayacağız, bu illerdeki diğer parti seçmenlerine özel muhabbet göstermenizi istiyorum. AKP’ye oy vermedik ama bizi de temsil ediyor hissiyatı vermenizi istiyorum.

'Muhalefet muhasebe yapsın'

CHP’nin ciddi bir muhasebede bulunması lazım. Yavaş yavaş tekrar seslerini çıkarmaya başladılar. Sizin göreviniz bize laf yetiştirmek değil, muhasebe yapmak. 34 ilde bir ana muhalefet bir partisi nasıl çıkaramaz?

MHP’deki durum daha da kötü. Hiçbir ilde birinci parti olamadı. Osmaniye’yi ayrıca tebrik ediyorum. Başkanımızı da buradan görüyorum. Niçin tebrik ettiğimi anlamışsınızdır herhalde, zikretmeye gerek yok. HDP de hem oy kaybeden hem de belli bölgeye sıkışan partiler arasında.

Bu ülkede terörün kökü kazınıncaya, bu ülkenin dağları, ovaları, ırmakları, mahalleleri, mezraları, şehirleri terörden temizleninceye kadar da mücadelemiz kararlılıkla sürecek” dedi.

'HDP 1 milyon oy kaybetti, teşekkür ediyorum'

İnşallah bu illerimizde daha çok çalışarak en kısa zamanda temsil hakkı kazanacağız. Milletvekili çıkaramadığımız Şırnak, Hakkari ve Tunceli’de AK Parti’ye oy vermiş seçmenlerimize sesleniyorum. Sakın ola ki temsil edilmediklerini düşünmesinler. AK Parti, şu anda Meclis’teki 317 milletvekiliyle Hakkari’nin, Şırnak’ın, Tunceli’nin temsilini yapmaktadır.

HDP, bir milyon oy kaybetti, o vatandaşlara teşekkür ediyorum. Seçimler gösterdi ki bu topraklarda sırtını dağlara değil de dağ gibi millete dayayanlar yaşar.

'Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir problemi yok'

Biz ilk gün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir problemi yok diyerek yola çıkıyoruz. Bu ülkenin çocuklarının, gençlerinin hayallerinin kırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Sizin göreviniz bundan sonra tüm Türkiye çapında bir görevdir. Milletimizi birleştirecek her türlü çalışmayı yapacaksınız. 1 Kasım seçimleri bu ülkenin azı bölgelerini kendiler ait görenlere atılmış bir tokattır.