'Başarısız olduğumuzu bir tek biz ilan ettik'

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 24 saat içinde başarısız olduğunu ilan eden bizim dışımızda bir parti yok" dedi.



TKP Genel Başkanı Baş, partisinin Antalya İl Başkanlığı'nda partililerle yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi. Seçimlerin ardından bazı siyasi partilerin kendilerini başarılı ilan ettiklerini anlatan Baş, "AKP, CHP ve MHP'ye baktığınızda bu seçimin kaybedeni yok" dedi.



"Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 24 saat içinde başarısız olduğunu ilan eden bizim dışımızda bir parti yok" diyen Baş, partilere tek tek bakıldığında hepsinin kaybettiğini düşündüklerini söyledi."Türkiye'deki 2009 yerel seçimlerinde büyük ölçüde emperyalizmin ve Türkiye'deki büyük sermayenin isteği doğrultusunda bir siyasal tablonun ortaya çıktığını" savunan Baş, seçimlerde AK Parti'nin açık bir şekilde gerilediğini, "Amerikancılığın ve piyasacılığın" ise gerilemediğini iddia etti.



Seçim sonuçlarından TKP'nin görevlerinin arttığının anlaşıldığını dile getiren Baş, "TKP'ye küçüklü büyüklü bir çağrı ve davet vardır. Partimiz en büyük örgütlü sosyalist güç olarak bu görevden kaçamaz" diye konuştu.

