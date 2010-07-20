Başarısı içi evimizi sattık

T24 - Finlandiya'da yapılan Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'ye ilk altın madalyasını kazandıran Ediz Yıldırımer'in annesi Emine Yıldırımer, "İzmit'teki evimizi satıp, onun başarısı için harcadık. Şimdi bir şampiyon annesi olarak verdiğimiz emeklerin semeresini alıyoruz" dedi.

Akşam gazetesi yazarı Remzi Yılmaz'ın "Oğlumuz için evimizi sattık" başlığıyla yayımlanan (20 Temmuz 2010) yazısı şöyle:





Oğlumuz için evimizi sattık

Ediz'in Finlandiya'daki başarısıyla gurur duyan Emine Yıldırımer 'İzmit'teki evimizi satıp, onun başarısı için harcadık. Şimdi bir şampiyon annesi olarak verdiğimiz emeklerin semeresini alıyoruz' dedi





Yüzmede Avrupa şampiyonalarındaki ilk altın madalyayı kazandırarak tarihe geçen Ediz Yıldırımer'in ailesi, Anne Emine Hanım, baba Faruk Bey ve Ediz'in kızkardeşi Eda, Atatürk Havaalanı'nda şampiyonu büyük bir heyecanla karşıladılar. Sadece onlar mı? Yakın akrabalar da havaalanında Yıldırımer ailesinin mutluluğunu paylaşmak üzere hazır bekliyordu. Kolay değil, 17 yaşındaki bu genç Türkiye'ye Avrupa'da tarihin ilk altın madalyasını kazandırmıştı. Ancak bu işler pek de kolay değildi. Anne Emine Hanım'a duygularını ve bu başarının arkasındaki gerçekleri sorduk. O'nun da ilk cümlesi, 'Kolay olmadı tabi. Biz onu yetiştirebilmek için İzmit'teki evimizi sattık' oldu.

O'nun geleceği için İstanbul'a taşındık

Artık, soru sormaya gerek kalmamıştı. Anne sanki soracağımız tüm soruları biliyormuşçasına cevap veriyordu. Bize ise sadece not almak kaldı. İşte Emine hanımın 'Bir şampiyon nasıl yetişir' konulu tez niteliği taşıyan cümleleri: 'Babası özel bir şirkette yönetici olarak çalışıyor. Ben de bir bankada memurum.

Oğlumuz yüzmede yetenekli ve sürekli antrenmanlara gitmesi gerekiyor. Bu masrafları karşılayabilmek için İzmit'teki evimizi sattık. O'nun daha iyi yetişmesi için Amerika'ya gönderdik. Birkaç günlük çalışmanın değil yıllar süren bir emek var ortada. Ayrıca oğlumuzun geleceği için İstanbul'a taşındık. Çünkü İstanbul'daki çalışma olanaklarıyla İzmit'tekiler aynı değil.



Sosyal hayatınız hiç yoktu...

Düşünün, hafta boyunca eşim ve ben ikimiz de çalışıyoruz. Hafta sonu dinlenmek, gezip tozmak yerine oğlumuzun antrenmanları için salondan salona koştuk. O şampiyona senin, bu şampiyona benim arkasından gittik. Çünkü çok küçüktü. O'nun gelecek vaat etmesi bizim için motivasyon unsuru oldu. Aldığı yerel başarılar gelecek için ümit oldu. 15 yaşında Çin'e gitti. (2008 Olimpiyatları). Bir anne olarak çocuğumdan uzak kalmak zor geliyordu. Hele bir de Amerika'ya gitmesi. Bütün bunlara, bu günler için katlandık. O artık bir şampiyon. Bu mutluluk, hepsine değdi, yaşadığımız sıkıntıların semeresini bugün aldık.



Babasının fedakarlığı daha çok

Oğlumuzun bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi babasıdır. Onun oğlumuz için yaptığı fedakarlığı anlatmaya kelimeler yetmez. İddia ediyorum, hiçbir baba onun yaptıklarını yapamaz. Böyle bir babaya sahip olduğumuz için çok şanslıyız ve oğlumuz başarısını benden çok ona borçlu. O'na minnettarız. Bir anne olarak ailemle gurur duyuyorum. Bir şampiyon annesi olduğum için çok mutluyum ve kendimle de gurur duyuyorum. Bu duygu herkese nasip olmaz. Bu nedenle kendimi çok şanslı hissediyorum'



Türkiye'nin Phelps'i olacağım

Finlandiya'da yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'na katılan Milli Takım kafilesi, İstanbul'a döndü. Şampiyonada 800 metre serbestte altın, 1500 metrede de bronz madalya kazanan Ediz Yıldırımer'i, Atatürk Havalimanı'nda ilk kutlayan ailesi ve akrabaları oldu. Genç şampiyonun Atatürk havaalanındaki ilk sözleri, 'Türk bayrağını göndere çektirdiğim ve İstiklal Marşı'nı çaldırdığım için çok mutlu ve gururluyum'şeklinde oldu.



Başarıdan emin olarak gittim

Başarısıyla gurur duyduğunu belirten Yıldırımer, 'Bu, hedeflerim için bir başlangıç. Bundan sonraki hedeflerim daha büyük olacak. Hedeflerime giden yolda her şeyi yapacağım. Bunun devamı gelecek'' dedi. Bundan sonraki hedefinin 2012 ve 2016 olimpiyatları olduğunu ifade eden, bu yolda emin adımlarla ilerlediğini belirten Yıldırımer şunları söyledi: 'Altın madalya kazanmama fazla şaşırmadım. Şampiyonaya böyle bir başarıya imza atacağımdan emin olarak gittim.'



Kürşad Tüzmen kutladı

2008 Pekin Olimpiyatları'nın 8 Altın madalyalı yüzücüsü Amerikalı Micheal Phelps'in çalışma tekniklerini kendine örnek aldığını belirten Yıldırımer, 'Ben de Türkiye'ye birçok madalya kazandıracağıma inanıyorum. Ben de Türkiye'nin Phelps'i olacağım'dedi. Öte yandan Ediz Yıldırımer'i Atatürk Havalimanı'nda eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen de telefonla arayarak kutladı.



Ne gerekirse yapacağız

Yüzme Federasyonu Başkanı Ahmet M.Bozdoğan da şampiyonla gurur duyduklarını belirterek 'Öteki sporcularımız da ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiler, onları da kutluyoruz' derken, Enkaspor Antrenörü Süha Tokman ise bugünlere gelebilmek için çok çalıştıklarını ifade ederek, ''Bu başarı Türk yüzme sporu için dev bir adımdır. Ediz'in hedefleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Ediz bütün Türkiye'nin yetiştirdiği bir evlattır'' diye konuştu.



Devamı gelecek

Baba Faruk Yıldırımer de oğlunun kazandırdığı başarıdan dolayı gurur dolu, bir o kadar da heyecanlıydı. Sorularımızı cevaplamak için piste indiği anons edilen uçaktaki oğlunun bekleme salonuna gelmesini bekleyen Yıldırımer, önce şampiyona sarılarak öptü. Ancak gösterilen ilgiden dolayı heyecanı bir türlü geçmeyen baba ailece büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirerek, bunun bir başlangıç olduğunu ifade etti. Yıldırımer şunları söyledi. Bu Türk yüzme tarihinde bir devrimdir. Bu gururu bize yaşattığı için oğlumu tebrik ediyorum. Ancak bu başarı sadece bizim değil, başta Spor bakanımız, federasyonumuz olmak üzere herkesin payı var. Özellikle kulübümüz ENKA'nın, antrenörümüzün katkılarını unutmamak lazım. Buradan hepsine teşekkür ediyorum. Bu başarının devamı gelecek, bu başarı başka Ediz'leri kazandıracak. Bunun için de çok mutluyuz ve gururluyuz' ifadelerini kullandı.



Amerika'dan teklif var

Lise öğrenimini Amerika'da sürdüren Ediz Yıldırımer, iki yıl daha bu ülkede kalacak. ENKA'nın sporcusu olan Yıldırımer'in Avrupa şampiyonluğu, şampiyonumuza Amerika'dan vatandaşlık teklif edildiği şeklindeki haberleri de beraberinde getirdi. Konuyu Ediz'in annesi ve babasına sorduğumuzda onlar da bu teklifi doğruladılar. Ancak teklifin Amerika'dan vatandaşlık teklifi şeklinde değil, bazı Amerikan üniversitelerinden burs şeklinde olduğunu söylediler. Ayrıca tekliflerin yeni olmadığını ve şampiyon olmadan da Ediz'i bazı okulların istediğini belirten anne Emine Yıldırımer, 'Peki, vatandaşlık teklifi gelirse cevabınız nasıl olur' diye sorduğumuzda 'Bu konuda konuşmak için çok erken. Şimdi şampiyonluğun tadını çıkarma zamanı. Zaman ne gösterir bilemiyoruz. Onu o zaman düşünürüz' diye cevapladı. Biz de buradan yetkilileri şampiyonumuza sahip çıkmaları konusunda uyarmış olalım.