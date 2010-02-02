Başarısı Harvard'da ders oldu

T24- Akbank'ın, 2001 krizi sonrasındaki büyüme stratejisi, Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government'ta örnek vaka olarak okutuluyor





2001’de yaşanan ekonomik kriz sonrası “Yeni Ufuklar Değişim Programı” ile uygulamaya koyduğu yönetim, değişimve büyüme stratejisi, Akbank’ın, ekonomik krizden çıkış ve büyüme konusunda ders konusu ve referans kaynak olmasını sağladı. Akbank’tan yapılan açıklamada, Harvard Üniversitesi tarafından hazırlanan “Akbank Vaka Çalışması”nın ilk kez Ağustos 2009’da özellikle finans sektöründe çalışan profesyoneller için üniversitede verilen bir yönetici eğitiminde sunulduğu ifade edildi.





Pofesörlere kaynak oldu



Açıklamada, çalışmanın ayrıca Kasım 2009’da organizasyon teorisi profesörü Guy Stuart tarafından verilen derste de örnek vaka olarak anlatıldığı belirtildi. “Yeni Ufuklar Değişim Programı”nın öne çıktığı Akbank Vaka Çalışması Ocak 2010’da da dünyada birçok üniversitede lisans ve lisansüstü programlarda okutulan vaka çalışmalarını içeren Harvard KSG’nin “case programı kataloğu”nda yerini aldığı bildirildi.



‘Çalışma, sektörün güzel bir temsili’



Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, bu çalışmanın sadece Akbank için değil, Türk bankacılık sektörü için de gurur verici olduğunu vurgulayarak, “Akbank Vaka Çalışması, her yıl Harvard Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşmaya ve geleceğin liderlerinin eğitiminde rol oynamaya devam edecek. Akbank, Türk bankacılık sektörünün dünya için güzel bir temsili oldu” dedi. Akbank Vaka Çalışması’na yönelik olarak Harvard Üniversitesi tarafından bir video film de hazırlandı. Film, 2008’de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerindeki Akbank şubelerinde çekildi.