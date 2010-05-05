Başarılı Türk intihar etti

T24-

Genç yönetici Ertuğ'un, ölümü, Türk toplumunu büyük üzüntüye boğdu.



New York polisi, Central Park yakınında bir binanın 35. katından atlayarak yaşamına son veren Ertuğ'un ölümünde bir suç unsuru olmadığını söyledi.



Ertuğ kimdir?



Ertuğ, Türkiye'de doğdu ve Alman Lisesi'nde okudu. Liseden sonra 1992'de Amerika'nın en iyi okullarından Vassar Üniversitesi'nde sanat tarihi okumaya başladı. Mezuniyetin ardından da Sotheby's'e girdi.



1996'dan 1999'a kadar, 19. yüzyıl resimleri departmanında, Osmanlı temalı resim uzmanı olarak çalıştı.



37 yaşındaki Ertuğ, Sotheby's'in Stratejik İş Gelişiminden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.