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Kültür-Sanat

Başarılı komiser

Aktör Mehmet Kurtuluş, ‘Hörzu’ adlı Alman televizyon dergisinin düzenledeği Alman film ödülüne aday gösterildi...

03 Ocak 2009 02:00

Aktör Mehmet Kurtuluş, ‘Hörzu’ adlı Alman televizyon dergisinin düzenledeği Alman film ödülüne aday gösterildi...

Almanya'da en fazla izlenen ‘Tatort’ adlı polisiye dizide bir Türk komiseri canlandıran Mehmet Kurtuluş, ‘Hörzu’ adlı televizyon dergisi tarafından verilen ve ülkenin en büyük film ödülü olarak gösterilen ‘Altın Kamera’ya aday gösterildi.
44. Altın Kamera ödülleri için ‘En İyi Erkek Oyuncu’ kategorisinde Mehmet Kurtuluş ile birlikte Klaus Behrendt ve Christian Berkel aday gösterilirken, ‘En İyi Kadın Oyuncu’ kategorisinde de Anja Kling, Claudia Michelsen ve Jördis Triebel aday olarak açıklandı.
Adaylar 4 Şubat 2009'da Berlin'de düzenlenecek galada ödüllerini alacak.

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