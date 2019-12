Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün yaşadığı başarıları inkar etmenin, tarihe ihanet olduğunu söyledi. Yıldırım ayrıca, futbol takımı için tek beklentisinin Fortis Türkiye Kupası olduğunu söyledi.



Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün aylık resmi yayın organı Fenerbahçe dergisinin mayıs sayısında yer alan ve ''Yaşanan başarıları inkar etmek tarihe ihanettir'' başlığıyla kaleme aldığı yazısında, sadece futbol takımının bu sezon aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle yapılan eleştirilerin haksız olduğunu kaydetti.



Seçim düşünceleriyle, her alanda başarılarla dolu 10 yıllık bir dönemi acımasızca eleştirmenin ve yaşanan başarıları inkar etmenin, kulübün söz konusu 10 yıllık dönemine, yani tarihine ihanet etmek olduğunu ifade eden Yıldırım, ''Kulübümüzü başta sportif, kurumsal ve mali konularda olmak üzere, her bakımdan rakiplerimizin üstünde noktalara taşımış, teslim aldığımız yerden hayal edilemeyecek yerlere getirmiş olan bizlerin, sadece futbol takımının son sezonda aldığı sportif sonuçlara dayalı olarak dar bir zaman süreci içinde ve bu denli



ağır bir şekilde eleştirilmeyi hak etmemiş olduğumuzu ifade etmek isterim. Seçim sürecine girdiğimiz bu günlerde, camiamızın içinde bulunan bazı kişilerin sırf seçim hesapları ile geçmiş 10 yılı göz ardı edip, bu yıl üzerinden şahsım ve yönetici arkadaşlarım için yapmış oldukları zaman zaman eleştiri sınırını da aşan yorumlarını, taraftarlarımızın takdirlerine sunuyorum. On yılda yaptıklarımızın, sadece bir yıllık zaman diliminde futbol takımımızın elde ettiği başarısız sonuçlarla tamamen göz ardı edilmesinin, bizden çok kulübümüzün büyüklüğüne zarar verdiğinin anlaşılmasını isterim. Bizler geçiciyiz, daimi olan Fenerbahçe Spor Kulübü ve onun manevi şahsiyeti olacaktır.



Seçimler, kulübümüz var olduğu sürece yapılacak ve hiç kimse sonsuza dek kulüp yönetiminde olmayacaktır. Yapılan her seçim kulübümüzün vizyonunu geliştirecek ve geleceğine ışık tutacaktır. Tüm adaylar projeleri ile kulübümüzün ortak aklına katkıda bulunacak ve bunun sonucunda kulübümüz her anlamda daha ileriye gidecektir. Kulüp üyesi tüm Fenerbahçeliler, yöneticilikle onurlandırıldıkları takdirde, kulüplerine karşılıksız hizmet ederek, kulübümüzü dinamik bir yapıda yarınlara taşıyacaktır. Bu konudaki samimi düşüncem budur.



Bununla birlikte, yaklaşan her seçim tarihinde ortaya çıkan bir anlayışın geçmişi karalamaktan öteye geçemediği kısır bir döngünün yaşandığını görüyorum. Bir kere daha, başkan olmaya aday tüm kulüp üyelerini, kulübümüzün geleceğine ışık tutan projelerini açıklamaya, kulübümüzü geleceğe taşıyacak kadrolarını camiamıza ve taraftarımıza tanıtmaya davet ediyorum. Sadece eleştirmek, karalamak ve gerçekleşmiş başarıları inkar etmek suretiyle iktidar olunamayacağını, bu tip yaklaşımların kulübümüze hiçbir yarar getirmediğinin herkesçe anlaşılması ile bu anlayışın geçmişte kaldığını bir kez daha hatırlatıyorum'' dedi.



''BEKLENTİM, FORTİS TÜRKİYE KUPASI'NIN KAZANILMASI''



Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Fortis Türkiye Kupası'nda finale kaldığını hatırlatırken, beklentisinin artık futbol takımı için tek hedef olarak kalan bu kupanın kazanılması olduğunu dile getirdi.



Nisan ayı içinde futbol takımının aldığı sonuçların yarattığı üzüntüye değinen Yıldırım, ''Ay içerisinde, futbol takımımız bizleri hayal kırıklığına uğratmış ve çok arzuladığımız lig şampiyonluğu hedefi maalesef yitirilmiştir. Son 5 sezonda, 3 kez şampiyon, 2 kez de ikinci olan futbol takımımızın, bu sezon bu noktadan uzak kalması, kuşkusuz camiamızı ve taraftarlarımızı üzmüştür. Tüm gücümüz ile taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu etmek, onları gururlandırmak için çalışıp, bu amaçla hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış olmamıza rağmen, sonucun bu şekilde olması, bizleri camiamıza karşı taşıdığımız sorumluluklar sebebiyle kat be kat üzmektedir. Bu andan sonra yapılması gereken, geçen sezonun muhasebesini analiz etmek ve çıkarılan sonuçlar doğrultusunda bize düşen sorumluluğu yerine getirmek olmalıdır'' ifadelerine yer verdi.



Kulübün ekonomik faaliyetleri hakkında da bilgi veren Aziz Yıldırım, nisan ayı içinde özellikle Fenerium ve Fenercell üzerindeki çalışmaları yoğunlaştırdıklarını, tüm dünyada yaşanan küresel ekonomik krizin etkilerini en aza indirmek, plan ve projelerde herhangi bir sapma ile karşılaşmamak için tüm güçleriyle çalıştıklarını dile getirirken, kulübe yeni kaynaklar sağlamayı da sürdürdüklerini aktardı.